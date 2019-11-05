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Dünya

Barzani: Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerle değil PKK ile sorunu var

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, "Tek isteğimiz, Kürtlerin PKK ile aralarına mesafe koymasıdır. PKK, Suriye Kürtleri üzerinden kendisini meşrulaştırmak istedi ve bugün maalesef bu noktaya gelindi." dedi.

Mazin Majeed Asaad Baqal   | 05.11.2019
Barzani: Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerle değil PKK ile sorunu var Fotoğraf: Yunus Keleş/AA

Erbil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin Suriyeli Kürtlerle değil terör örgütü PKK ile sorunu olduğunu söyledi.

Barzani, Erbil merkezli Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen bir panelde, Suriye ve PKK ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Suriye Kürtleri ile herhangi bir sorunu olmadığını vurgulayan Barzani, "Türkiye'nin, başından beri Suriye'deki Kürtlerle bir sorunu yok ancak PKK ile var." dedi.

Türkiye tarafının, "Biz hiçbir şekilde sınırlarımız ile Suriye arasında PKK'nın paçavralarına tahammül edemeyiz" şeklindeki tutumunun kendisine iletildiğini belirten Barzani, "Bunun Suriye'deki kardeşlerimiz için de büyük bir tehlike olduğunu söylemeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

PKK'nın Suriye'deki varlığına tepki gösteren Barzani, "Tek isteğimiz, Kürtlerin PKK ile aralarına mesafe koymasıdır. PKK, Suriye Kürtleri üzerinden kendisini meşrulaştırmak istedi ve bugün maalesef bu noktaya gelindi." değerlendirmesinde bulundu.

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