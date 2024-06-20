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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD: İsrail-Lübnan sınırında gerginliğin artmasını istemiyoruz

ABD, İsrail-Lübnan sınırında gerginliğin artmasını istemediklerini, diplomatik çözüm arayışında olduklarını bildirdi.

Şerife Çetin  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
ABD: İsrail-Lübnan sınırında gerginliğin artmasını istemiyoruz

New York

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hizbullah'ın sınırdan yürüttüğü saldırılarda büyük artış olduğuna dikkati çeken Miller, saldırıların İsrailli köy ve sivil altyapıları hedef aldığını iddia etti.

Miller, "İsrail-Lübnan sınırında gerginliğin artmasını istemiyoruz." dedi.

ABD'nin gerginliği engellemek için diplomatik çözüm arayışında olduğunu belirten Miller, bu tutumu sürdüreceklerini kaydetti.

"İsrail'e desteği sadece kelimelerle değil, fiiliyatta da gösteriyoruz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'yi ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı videoyla ilgili ise Miller, "Geçen hafta (ABD) Dışişleri Bakanı (Anthony Blinken), Başbakan'la (Netanyahu) görüşmesinde doğrudan İsrail'in güvenliğine olan kararlılığımızı vurguladı." ifadesini kullandı.

Miller, ABD'nin İsrail'e desteğini sadece kelimelerle değil, fiiliyatta da gösterdiğinin altını çizdi.

Bu konu hakkında "kamuya açık şekilde ileri geri konuşmanın" fayda sağlamayacağını kaydeden Miller, "7 Ekim'den beri yaptığımız gibi, faaliyetlerimizin gerçekleri göstermesine izin vereceğiz." dedi.

Miller, Netanyahu'nun "engellerden" bahsederken neyi kastettiğini anlamadıklarını, bir sevkiyat dışında desteğin sürdüğünü ifade etti.

İsrail'e gerekli teçhizatın sağlandığını dile getiren Miller, "Herhangi bir engel yok." bilgisini verdi.

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