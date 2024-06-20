Fransa'da halk, ülkede aşırı sağın yükselişini protesto etti
Fransa erken seçime giderken, farklı kentlerde sokağa inen halk, ülkede aşırı sağın yükselişine karşı gösteriler düzenledi.
Paris
Ülkenin en büyük sendikası Genel İş Sendikasının (CGT) çağrısıyla ülke genelinde Paris, Marsilya, Rennes gibi kentlerde aşırı sağa karşı gösteriler düzenlendi.
Başkent Paris'teki gösteriye katılan binlerce gösterici ellerinde sendika bayrakları taşıdı.
Eylemciler, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi lideri Jordan Bardella'yı işaret ederek "Herkes Bardella'dan nefret ediyor", "Bardella istemese de biz buradayız" ve faşizm karşıtı sloganlar attı.
Actu Rennes sitesinin haberine göre, Rennes kentindeki aşırı sağ karşıtı gösteride polis kendisine havai fişek fırlatan göstericilere biber gazıyla müdahale etti.
Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında RN yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 9 Haziran'da Parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.
CGT sendikası 18 Haziran'da yaptığı açıklamada, sendikanın aşırı sağa karşı cephe almak için elinden geleni yapacağını belirterek, vatandaşları, seçimde sol ve çevreci partilerin ittifakı olan Halk Cephesi'ne oy vermeye çağırmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.