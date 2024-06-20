İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.
Gazze
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi ile doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesinde 2 eve saldırı düzenledi.
İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) ise yine Zeytun Mahallesi ile kentin batısında başka bir noktada Filistinlilerden oluşan 2 topluluğa saldırdı.
Söz konusu saldırılarda ölen ve yaralananların Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildiği kaydedildi ancak sayılarına ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinli öldü, 85 bin 653 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.