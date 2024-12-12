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AB, Etiyopya ile Somali arasındaki anlaşmayı ve Türkiye'nin oynadığı önemli rolü memnuniyetle karşıladı

Avrupa Birliği'nin (AB) Etiyopya ile Somali arasındaki anlaşmazlığın çözülmesinden memnuniyet duyduğu ve bu süreçte Türkiye'nin oynadığı önemli rolün farkında olduğu bildirildi.

Selen Valente Rasquinho  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
AB, Etiyopya ile Somali arasındaki anlaşmayı ve Türkiye'nin oynadığı önemli rolü memnuniyetle karşıladı Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Brüksel

AB Komisyonu'nun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında AA muhabirinin, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Etiyopya ile Somali arasında imzalanan Ankara Bildirisi'yle ilgili sorusunu yanıtladı.

El Anouni, "AB, 11 Aralık'ta Ankara'da Etiyopya ile Somali arasında kabul edilen bildiriyi memnuniyetle karşılıyor." dedi.

Anlaşmazlığın Afrika'nın tümündeki gerginliği azaltmada karşılıklı saygı ve diyaloğun önemini yansıttığını belirten El Anouni, "AB, uluslararası hukukta yerleşik ilkeler uyarınca Somali ve Etiyopya'nın birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğini yineliyor." diye konuştu.

El Anouni, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bu anlaşmaya varılmasında üstlendiği önemli rolün farkındayız." ifadesini kullandı.

Sözcü, AB'nin ilgili tarafların daha fazla çabasını desteklemeye, arabuluculuk çabalarına katılımını sürdürmeye hazır olduğunu kaydetti.

Ankara Süreci

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak’ta imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı.

Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma, Somaliland’in de Etiyopya’ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması Somali yönetiminin büyük tepkisine ve krize neden olmuştu.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Türkiye’nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da buluşan liderler sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.

Anlaşmaya göre Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim istekleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir işbirliği sürecine dönüştürüldü.

Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamaya ve 4 ay içinde görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor.

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