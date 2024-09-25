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Dünya

100'den fazla şirket AB yapay zeka paktını imzaladı

Avrupa Birliği'nin (AB) gönüllü taahhütler içeren yapay zeka paktına 100'ün üzerinde şirket imza attı.

Ata Ufuk Şeker  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
100'den fazla şirket AB yapay zeka paktını imzaladı

Brüksel

AB Komisyonu, teknoloji, telekomünikasyon, sağlık, bankacılık, otomotiv ve havacılık gibi çeşitli sektörlerden 116 firmanın AB yapay zeka paktına imza attığını açıkladı.

Açıklamada, pakt ile AB yapay zeka yasasının uygulamaya girmesi öncesinde şirketlerin, bu alandaki yönetim stratejisi, yüksek risk sistemlerinin belirlenmesi, farkındalık gibi alanlarda gönüllü taahhütlerde bulunduğu belirtildi.

Paktı imzalayan firmalar arasında Microsoft, Google, Amazon, OpenAI, Hewlett Packard, IBM, Lenovo, Samsung, Qualcomm, Sap ve Adobe de bulunuyor.

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'nın pakta katılmaması dikkati çekti.

AB Yapay Zeka Yasası'nın Ağustos 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Pakt ile bu süreçte yapay zeka alanında uyum sağlanması hedefleniyor.

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