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Dinamo Zagreb Orsic'in golleriyle Tottenham'ı UEFA Avrupa Ligi'nden eledi

2-0 kaybettiği maçın rövanşında Orsic'in golleriyle Tottenham'ı 3-0 mağlup eden Dinamo Zagreb, çeyrek finale çıktı.

Abdulkadir Karakaya   | 18.03.2021
Dinamo Zagreb Orsic'in golleriyle Tottenham'ı UEFA Avrupa Ligi'nden eledi

İstanbul

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Dinamo Zagreb, uzatmalara giden maçta Tottenham'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, 2-0 kaybettiği mücadelenin rövanşında İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk etti.

Dinamo Zagreb, 62 ve 82. dakikalarda Mislav Orsic'in golleriyle normal süreyi 2-0 önde tamamlayarak maçı uzatmalara götürdü.

Karşılaşmanın 106. dakikasında bir kez daha sahneye çıkarak "hat-trick" yapan Orsic, takımına 3-0'lık galibiyeti getirdi.

Tottenham'a karşı toplamda 3-2 üstünlük kuran Dinamo Zagreb, adını çeyrek finale yazdırdı.

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