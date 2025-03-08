Teknoloji sektöründe kadın istihdamı giderek artıyor
TCL Electronics Türkiye Pazarlama Müdürü Burcu Kısacık Obuz, kadınların iş hayatında daha fazla yer alması konusunda tüm topluma ve bireylere iş düştüğünü söyledi.
İstanbul
Anadolu Ajansının (AA) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırladığı "İş Dünyasının Kadın Yöneticileri" temalı dosya haberin son bölümünde, TCL Electronics Türkiye Pazarlama Müdürü Burcu Kısacık Obuz'un değerlendirmelerine yer verildi.
Obuz, mezuniyetinin ardından uluslararası alanda faaliyet gösteren önemli şirketlerde çalışma fırsatı bulduğunu ve bu yolculukta birçok engel ya da sorunla karşılaştığını aktardı.
Bu zorlukları aşmanın kendisini daha güçlü kıldığını vurgulayan Obuz, yaşamında kendisini en çok etkileyen kişinin her zaman annesi olduğunu anlattı.
Obuz, annesinin profesyonel iş hayatına hiç atılmamış olsa da diğer tüm alanlarda her zaman girişimci, sorgulayan, pes etmeyen ve inandığı şeyler üzerine savaşan bir kadın olduğunu dile getirdi.
Bu özellikleriyle annesinin kendisine her zaman ilham verdiğini belirten Obuz, "Bana imkansız diye bir şeyin olmadığını gösterdi. Pozisyonunuz, bilgi birikiminiz ya da deneyiminiz ne olursa olsun gerçekten başarmak isterseniz, hayat size bunun için sınırsız alternatifler sunuyor önemli olan bir adım atacak cesarete sahip olmak." dedi.
İnsanın inandığı bir konuda kendini özgürce ifade edebilmesinin, hakkını savunabilmesinin cinsiyetçi yaklaşımları azaltan bir etken olduğuna işaret eden Obuz, "Tabii ki bu öz güven biraz yıllar içinde oluşan ve bulunduğunuz ortama göre de şekillenen bir olgu. Şanslıydım ki hep bu ortamı sağlayan yerlerde ve bu bilince sahip yöneticilerle çalıştım. Bu da aslında aynı zamanda kurum kültürüne işaret ediyor. Birlikte çalıştığınız insanların hayata bakışını temsil ediyor." şeklinde konuştu.
"Analitik düşünme becerilerimiz oldukça yüksek"
Obuz, kadınların iş dünyasında daha detaycı, sorumluluk bilinci yüksek ve iş takibi konusunda başarılı bireyler olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Analitik düşünme becerilerimiz oldukça yüksek. Bunların hepsi iş dünyasında büyük avantajlar. Dezavantajları ise farklı iş kollarında ve farklı pozisyonlarda farklı şekillerde görülebiliyor. Örneğin yöneticilik pozisyonunda kadınları daha az görüyoruz maalesef ya da ücret eşitsizliği ve mobbing gibi sorunlarla karşılaşmak durumunda kalabiliyoruz."
Doğum izni sürecini uzun tutmak isteyen çalışanlara bazı iş yerlerinde negatif tutumda bulunulabildiğini dile getiren Obuz, "Ancak önemli olan bu alanda farkındalığın artması. Her geçen gün daha fazla kadın ve erkek bu alanda bilinçleniyor, kadınlar 'erkek işi' denen birçok işi başarıyla yerine getiriyor. Kadın ve erkeğin eşit olduğunu, işin cinsiyetinin olmadığını, aksine tüm bariyerlerin zihinlerde olduğunu kabul etmeliyiz. Bu kabul ve farkındalık bize bir şeyleri değiştirmek için hareket alanı yaratacak." diye konuştu.
"Ön yargı olmaksızın nitelikli insan kaynağı yaratılmalı"
Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması konusunda tüm topluma ve bireylere iş düştüğünü vurgulayan Obuz, "Nitelikli iş gücü bir cinsiyetin değil, tüm toplumun sorunu. Bilinç ve farkındalık da öyle. Bazı sektörler daha 'erkek egemen' olarak ifade ediliyor. Bazı işler 'erkek işi' veya 'kadın işi' olarak tanımlanıyor. Öncelikle bu algıyı ortadan kaldırmalı ve her alanda herhangi bir ön yargı olmaksızın nitelikli insan kaynağı yaratılmalı." değerlendirmesinde bulundu.
Obuz, tüm bireylere eşit fırsat ve imkanlar sunulması gerektiği görüşünü paylaşarak, bu durumun yalnızca işe alım süreçlerinde değil, aynı zamanda terfi süreçlerinde de geçerli olması gerektiğini, kadınların eğitim ve mentörlük programlarıyla desteklenmesinin elzem olduğunu aktardı.
Kadınların liderlik rollerine adım atabilmeleri için daha fazla gelişim ve destek programının oluşturulması gerektiğini vurgulayan Obuz, "esnek çalışma saatleri" ve "aile dostu politikalar" gibi uygulamaların, kadınların iş yaşamında daha fazla yer alabilmesine yardımcı olabileceğinin altını çizdi.
Obuz, TCL Electronics olarak tüm destekleyici unsurları önemsediklerine dikkati çekerek, "Bugün Türkiye operasyonlarımızın bağlı olduğu Orta Doğu ve Afrika bölgesinin genel müdürü bir kadın. Yine bölge yönetim ekibimizde azımsanmayacak bir kadın oranı var. Biz Türkiye ekibimizde de kadın-erkek eşitliğini ön planda tutuyor ve yalnızca nitelik ve işe uygunluk kriterleri ile kadromuzu oluşturuyoruz." dedi.
"Her sektörde daha fazla yer almalı ve liderlik yapmalıyız"
TCL Electronics Türkiye Pazarlama Müdürü Burcu Kısacık Obuz, sözlerini şöyle tamamladı:
"Teknoloji sektöründe çalışan bir kadın olarak, sektörümüzde kadınların son dönemde önemli seviyede varlık gösterdiğini ama daha fazla kadının bu sektöre katılarak yönetici kadrolarda yer alması gerektiğini söyleyebilirim. Kadınlar günü, kadınların gücünü, direncini ve başarılarını kutlamak için bir fırsat. Bu özel günde, tüm kadınlara şunu söylemek isterim. Kendinize inanın, gücünüzü fark edin ve asla pes etmeyin. Kadınlar olarak her alanda, her sektörde daha fazla yer almalı ve liderlik yapmalıyız. Kendi potansiyelimizi keşfetmeli, birbirimize destek olmalı ve yol açmalıyız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.