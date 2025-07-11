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Teknoloji, Savunma sanayisi, Dosya haber

SİHA'ların gemi operasyonları için yeni milli teknoloji

Türk savunma sanayisinin güvenlik güçleriyle işbirliği halinde geliştirdiği operasyonel konseptlerde kullanılacak millileştirme çözümlerine bir yenisi eklendi.

Göksel Yıldırım  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
SİHA'ların gemi operasyonları için yeni milli teknoloji

Ankara

Anadolu Ajansının (AA), 22-27 Temmuz'da İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilenecek yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünlerine odaklandığı "IDEF 2025'e doğru" başlıklı dosyanın yedinci haberinde, SİHA'ların operasyonel kabiliyetine katkıda bulunacak yeni çözüm ele alındı.

Bir AR-GE ve sanayi şirketi olarak 1987'den bu yana faaliyet gösteren NETA Elektronik, savunma sanayisine yönelik anten ve haberleşme sistemleri geliştirip üretiyor. Şirket, özellikle anten ve RF teknolojilerinde uzmanlaşırken, ürün yelpazesi, hava, kara ve deniz platformları için yüksek teknoloji çözümleri içeriyor.

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Halihazırda birçok çözümü güvenlik güçleri tarafından başarıyla kullanılan şirket, yeni operasyonel konseptleri dikkate alarak milli ürünlerine yenilerini ekliyor.

Yerli ve milli veri terminal antenleriyle İHA ve SİHA'lara yeni bir yetenek kazandıracak NETA Elektronik, hem hava hem de yer platformlarında kritik bir ihtiyaca yanıt verecek, uçak gemisine güvenli iniş ve kalkışı mümkün kılacak.

Bu ürün ailesi, deniz platformlarından faaliyet gösterecek İHA ve SİHA'ların ihtiyaçları doğrultusunda, 2025 başında başlatılan AR-GE süreciyle hayata geçirildi.

Geleneksel sabit kara üslerine bağlı olmayan, mobil ve deniz üstü görev kabiliyetine sahip sistemler için kritik bir bileşen olan bu antenler, uçuş güvenliği, görev kontrolü ve kesintisiz veri aktarımı için özel tasarlanıyor.

Uçak gemisi tabanlı İHA/SİHA operasyonları için özel yürütülen çalışmalar sonunda ortaya çıkan ürünler sayesinde İHA/SİHA'lar, uçak gemilerine iniş ve kalkış yaparken yüksek hızlı ve kesintisiz veri aktarımı sağlayabilecek, zorlu deniz koşullarında bile sinyal takibini kesintisiz sürdürebilecek.

IDEF 2025'te ilk kez vitrine çıkacak bu teknolojiler, Bayraktar TB3 gibi kısa pistli gemilerden iniş kalkış yapabilen SİHA'ların TCG Anadolu ve gelecekte envantere girecek Milli Uçak Gemisi gibi platformlarla entegrasyonunu destekleyecek.

Bu çözüm, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlilik oranını artırma hedefine de katkıda bulunacak.

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