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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Diyarbakır anneleriyle buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İnşallah evlatları için bu annelerin döktükleri gözyaşı, sevinç gözyaşına döner diye ümit ve dua ediyoruz." dedi.

Bestami Bodruk,Osman Bilgin   | 13.03.2021
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Diyarbakır anneleriyle buluştu Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Diyarbakır

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, beraberindeki heyetle kentteki bir otelde buluştuğu Diyarbakır annelerinin taleplerini dinledi.

Tek istekleri çocukları olan anne ve babalara, devletin tüm gücünün arkalarında olduğunu aktaran Hicarcıklıoğlu şunları kaydetti:

"Annelerin güçlü ve yürekli direnişlerine destek olmak için tekrar Diyarbakır'dayken ziyaret etmek istedim. İnşallah evlatları için bu annelerin döktükleri gözyaşı, sevinç gözyaşına döner diye ümit ve dua ediyoruz. Annelerin bu sessiz çığlıklarına ses olanlara da buradan selam olsun diyorum. Allah hepsinden razı olsun. Allah yardımcınız olsun değerli kardeşlerim."

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