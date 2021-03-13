TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Diyarbakır anneleriyle buluştu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İnşallah evlatları için bu annelerin döktükleri gözyaşı, sevinç gözyaşına döner diye ümit ve dua ediyoruz." dedi.
Diyarbakır
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, beraberindeki heyetle kentteki bir otelde buluştuğu Diyarbakır annelerinin taleplerini dinledi.
Tek istekleri çocukları olan anne ve babalara, devletin tüm gücünün arkalarında olduğunu aktaran Hicarcıklıoğlu şunları kaydetti:
"Annelerin güçlü ve yürekli direnişlerine destek olmak için tekrar Diyarbakır'dayken ziyaret etmek istedim. İnşallah evlatları için bu annelerin döktükleri gözyaşı, sevinç gözyaşına döner diye ümit ve dua ediyoruz. Annelerin bu sessiz çığlıklarına ses olanlara da buradan selam olsun diyorum. Allah hepsinden razı olsun. Allah yardımcınız olsun değerli kardeşlerim."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.