Euro
6.70
Dolar
6.16
BIST 100
114,150.00
Altın
1,647.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı basın toplantısı düzenliyor - İstanbul Havalimanı
logo
Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu 2 aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Alkan ve Alptekin aileleri, güvenlik güçlerine teslim olan çocuklarına yıllar sonra sarılmanın mutluluğunu yaşadı.

Nurten Aslan   | 27.02.2020
Güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu 2 aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır

Ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan teröristlerin teslim olmaları devam ediyor.

Diyarbakır, İzmir ve Mardin İl Jandarma komutanlıklarının yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu dün örgütten kaçan ve güvenlik güçlerine teslim olan 5 teröristten "Hevi Çiyan" kod adlı terörist Halise Aptekin ve "Çektari Çiyayi" kod adlı Mehmet Emin Alkan, Diyarbakır'da aileleriyle buluştu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden 5 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Mehmet Emin Alkan için oturma eylemi yapan ağabey Mehmet Nur Alkan ile Mardin'in Dargeçit ilçesinden gelerek 6 yıl önce dağa götürülen kızı Halise Alptekin (32) için oturma eylemi yapan Şahize Altınkaynak'a müjdeli haber verildi.

Diyarbakır Jandarma Komutanlığına gelen anne Cahide ve ağabey Mehmet Nur Alkan Mehmet Emin Alkan'a, anne Şahize Altınkaynak da yıllardır hasret kaldığı evladı Halise Alptekin'e sarıldı ve gözyaşı döktü.

Evladına kavuşan aile sayısı 11'e yükseldi

Anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya kızı Mekiye Kaya'ya, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran'a, baba Metin Açan oğluna, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu 5 yıllık hasretin ardından oğullarına, anne Gevriye Ayhan kızı Pelda'ya, baba Melik ve anne Melek Aslan da 6 yıllık özlemden sonra güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Volkan'a, anne Muhteber Birlik ise 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Veysi'ye kavuşmuştu.

Anneler Cahide Alkan ve Şahize Altınkaynak'ın evlatlarının da güvenlik güçlerine teslim olmasıyla Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 11'e yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Hocalı Soykırımı ve Münih’teki Aliyev-Paşinyan tartışması
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor

Benzer haberler

İçişleri Bakanlığı: İkna yöntemiyle 5 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: İkna yöntemiyle 5 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK adına eylem hazırlığında olduğu belirlenen 10 şüpheli yakalandı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Diyarbakır annelerinden Nilifırka: Çocuğum gelirse kurban keseceğim

Diyarbakır annelerinden Nilifırka: Çocuğum gelirse kurban keseceğim
Fransa'da PKK'ya finans sağlayan 6 kişi gözaltına alındı

Fransa'da PKK'ya finans sağlayan 6 kişi gözaltına alındı