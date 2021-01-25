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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Evlat nöbetindeki baba Diyarbakır annelerinin yaşadıklarını kitaplaştırdı

Dağa götürülen oğlu için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan baba Altıntaş, evlat nöbetini sürdüren ailelerin yaşadıklarını anlatan "Diyarbakır Annelerinden Dünyaya" kitabını kaleme aldı.

Aziz Aslan   | 25.01.2021
Evlat nöbetindeki baba Diyarbakır annelerinin yaşadıklarını kitaplaştırdı Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 511'inci gününde sürüyor.


Terör örgütü PKK tarafından dağa götürülen oğluna kavuşma ümidiyle oturma eylemini sürdüren baba Şevket Altıntaş, aileler olarak çocuklarına kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını, HDP önünden ayrılmayacaklarını söyledi.

Ailelerin yağmur, çamur, kar, kış demeden sürdürdükleri oturma eyleminde yaşadıklarını kaleme aldığı 176 sayfalık "Diyarbakır Annelerinden Dünyaya" kitabını hazırladığını ifade eden Altıntaş, "Buradaki anne ve babalara atılan iftiralar var. Çocuklarımızı nasıl kaçırdıklarını somut örnek ve belgelerle aktarmak için bu kitabı yazmaya gereksinim duydum. Kitapta çocuklar hangi metotlarla, nasıl kandırılıyor, anlattım." diye konuştu.

Altıntaş, bu kitapla ülkenin gençleri ile anne ve babaları bir nebze de olsa tehlikelere karşı aydınlatmayı amaçladığını anlatarak kararlı mücadelelerini yazdığı kitapta anlattığını belirtti.

"Evlat nöbeti tutan anne ve babaların hedef haline geldiğine de kitapta yer verdim. Mücadelemizi bırakmayacağız." diyen Altıntaş, "Anne ve babalar evlatlarını almadan gitmemeye kararlı. Dağdaki çocukların, bizleri öldürmekle tehdit ederek kaçmalarının önüne geçiliyor." ifadelerini kullandı.

Altıntaş, "Dünya genelinde kitap 350 sitede yayınlanıyor. Kitabımı annelerin duygularına tercüman olmak için kaleme aldım." diye konuştu.

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