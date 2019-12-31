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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle sürdürdüğü oturma eylemine Esmer Koç ve Halime Kadran da katıldı.

Ahmet Kaplan,Mehmet Sıddık Kaya   | 31.12.2019
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı Fotoğraf: Ahmet Kaplan/AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de partinin il binası önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eyleme katılan Esmer Koç, kızının PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirtti.

"Kızım bayram alışverişi için çarşıya gitti. Oradan arabayla götürüp PKK'ya teslim ettiler" ifadesini kullanan Koç, şu değerlendirmede bulundu:

"7 yıldır kızımı arıyorum, bulamıyorum. Hiç görüşemedim, kızım öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Kızım neredeyse gelsin askerlere teslim olsun. Çünkü asker hem babası hem abisidir. Onun ağabeyleri de kardeşleri de askere gidecek. Asker bizim oğlumuzdur, çocuğumuzdur. Onların ne hakkı var günahsız çocuklarımızı dağa götürsün, orada öldürsün. Biz çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz. Artık bizim çocuklarımızı göndersinler."

Aileleri televizyondan görüp kendisinin de eyleme katılmak için geldiğini belirten Koç, "Kızım için ölüme kadar da giderim. Ben kızımın ölmesini istemiyorum. Nasıl kızımı götürdülerse öyle de getirsinler. Kızımı almadan buradan gitmeyeceğim. Ben kızım için çok ağladım, onu çok aradım." sözlerine yer verdi.

Sur ilçesinde ikamet ettikleri sırada 17 yaşında dağa kaçırılan torunu Halil İbrahim Kadran için eyleme katılan Halime Kadran da terör örgütüne tepki göstererek, "Ben çocuğumu istiyorum, dönsün. Benim torunum yetimdir, kardeşleri üzülüyor. Hem kardeşlerinin hem de bizim psikolojimiz bozuldu. Kimi görüyorsam, torunum zannediyorum. Gençlere sarılıyorum. Gece gündüz ağlıyoruz. Kim ne derse desin. Ateş düştüğü yeri yakar. Ben çocuğumu istiyorum." diye konuştu.

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