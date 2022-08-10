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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri bunaltıcı sıcakta evlatları için nöbet tutuyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, bunaltıcı sıcakta da evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Mehmet Sıddık Kaya   | 10.08.2022
Diyarbakır anneleri bunaltıcı sıcakta evlatları için nöbet tutuyor

Diyarbakir

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1073'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çcuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan'a kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğini söyledi.

Evladına kavuşmak istediğini ifade eden Üçdağ, "8 yıldır evladıma hasretim. Evladımı benden koparıp götürdüler. Burada kararlıkla eylemimize devam edeceğiz. Evladımı almadan gitmem. Bilsinler ki zafer annelerindir." dedi.

Üçdağ, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Evlatlarımızı istiyoruz"

Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de yaklaşık 3 yıldır yaz, kış, salgın demeden evlatlarına kavuşmak için oturma eylemi yaptıklarını belirtti.

Çocuklarına kavuşana kadar eylemi sürdüreceklerini dile getiren Demir, "Çocuklarımızı almadan buradan kalkmıyoruz. Evlatlarımızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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