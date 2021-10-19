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Çevre

Kenya'da Kovid-19 salgınında nesli tükenmekte olan orman filinin sayısı arttı

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında turistlerin park ziyaretinin azalması ve kaçak avlanmadaki düşüş nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altındaki fillerin sayısında artış oldu.

Gökhan Kavak   | 19.10.2021
Kenya'da Kovid-19 salgınında nesli tükenmekte olan orman filinin sayısı arttı Fotoğraf: Andrew Wasike - Anadolu Ajansı

Istanbul

Yerel basındaki habere göre, Kenya Yaban Hayatı Araştırma ve Eğitim Enstitüsü (KWRI) tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin fil nüfusuna olumlu etki ettiği ve geçen sene 200 filin dünyaya geldiği bilgisini paylaştı.

Yeni doğanlarla fil sayısının 36 bin 280'e ulaştığı belirtilen açıklamada, fil sayısındaki artışta turistlerin park ziyaretinin azalması, kaçak avlanmadaki düşüş ve fillerle turistler arasındaki etkileşimin azalmasının etkili olduğu ifade edildi.

Kenyalı yetkililer, fil sayısının 2020'de artmasını "Kovid-19'un hediyesi" olarak nitelendirdi.

Fildişi ticareti, kaçak avlanma ve yaşam alanlarının kaybı nedeniyle sayısı kritik seviyeye inen Afrika orman filleri, nesli tükenme tehlikesi altında olan türler listesine alınmıştı.

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