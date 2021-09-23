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Çevre

Güney Afrika, sera gazı emisyonunu 2030'a kadar yüzde 27 düşürmeyi hedefliyor

Afrika kıtasında sera gazı emisyonu en yüksek ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti, 2030 yılına kadar emisyon miktarını yüzde 27 düşürmeyi planlıyor.

Murat Özgür Güvendik   | 23.09.2021
Güney Afrika, sera gazı emisyonunu 2030'a kadar yüzde 27 düşürmeyi hedefliyor Turizm kenti Cape Town'da bir alışveriş merkezi (Fotoğraf: Xabiso Mkhabela - Anadolu Ajansı )

Johannesburg

Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin, kasım ayında düzenlenmesi öngörülen Birleşmiş Milletler İklim Konferansı öncesinde, daha iddialı bir emisyon azaltma hedefi benimsediği belirtildi.

Açıklamada, ülkenin yıllık yaklaşık 480 milyon ton seviyesindeki karbondioksit (CO2) emisyonunun 9 yıl içerisinde 350 milyon tona kadar düşürülmesinin hedeflendiği bildirildi.

Bu hedefin başarıyla gerçekleşmesi durumunda ülkede 2030 yılında yaklaşık yüzde 27 daha az emisyon olacak.

Küresel Karbon Atlası verilerine göre, Güney Afrika halihazırda dünyada en fazla sera gazı emisyonu gerçekleştiren ülkeler listesinde 12'nci sırada yer alıyor.

Enerji üretimini büyük oranda kömürle çalışan termik santrallerden sağlayan Güney Afrika, gelecek yıllarda enerjisini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı planlıyor.

Ülkenin ulusal enerji firması Eskom ağustos ayında, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji projelerine yaklaşık 7,2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını açıklamıştı.






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