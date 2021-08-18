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Yaşam, Çevre

Arıcı kız kardeşlerin Ardahan çiçek balı sağımı, kuraklık nedeniyle buruk geçiyor

Ardahan'da arıcılıkla uğraşan Özdemir ailesinin kızları Sudenaz ve Sılanaz, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balının sağımında babalarına yardımcı oluyor.

Günay Nuh   | 18.08.2021
Arıcı kız kardeşlerin Ardahan çiçek balı sağımı, kuraklık nedeniyle buruk geçiyor Fotoğraf: Günay Nuh / AA

Ardahan

Ardahan'ın zengin floraya sahip yayla ve dağlarına ilkbahar mevsiminde bıraktıkları kovanlarda organik üretim yapan arıcılar, bal sağım dönemine geçti.

​​​Kentte arıcılık yaparak geçimini sağlayan Özdemir ailesinin genç arıcıları 14 yaşındaki Sudenaz ve 16 yaşındaki Sılanaz kardeşler de sezon boyunca büyük emeklerle ürettikleri balın sağımında babalarına destek veriyor.

Bu yıl kuraklık nedeniyle bal veriminin düştüğü kentte, arıcı kız kardeşler de bal sağım sezonunu buruk geçiriyor. Toplam 120 kovanları bulunan ve sezonda ortalama bir kovandan 12 kilogram ve üstünde bal alan ailenin, bu yıl kuraklık nedeniyle bir kovandan aldığı bal 2 kilograma kadar düştü.

Genç arıcı Sılanaz Özdemir, AA muhabirine, ailece arıcılıkla uğraştıklarını, dede mesleği olan arıcılığı babalarıyla sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Arıcılığın Ardahan'da hak ettiği noktaya geleceğine inandığını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Bu bizim ailemizin mesleği. Bu işi biz büyükbabamdan öğrendik. Babam zaten bu işin içinde. Genelde sahada babam var, sağım ile sır almayı da (balmumu kapaklarının süzme işleminden önce peteğe zarar vermeden çıkarılması) biz

Sudenaz Özdemir ise 6 yıl önce arıcılıkla tanıştığını anlattı. Dedesinden ve babasından arıcılığı öğrendiğini dile getiren Özdemir, "Özellikle 4 yıldır babamla aktif olarak arıcılık yapıyoruz ancak hiçbir sezon bu yılki kadar kötü geçmemişti. Bu yıl kuraklık nedeniyle çok fazla sahaya inme imkanımız olmadı çünkü bizi kuraklık çok etkiledi. Gelecek sezonun iyi olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Baba Mehmet Özdemir de kuraklıkla, arıcılığın çok kötü bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bu yıl bal, yok denecek kadar az. Bu bizi çok zorluyor." dedi.

İlgili kurumlardan destek isteyen Özdemir, "Özellikle kek ve şeker yardımı olursa kışlatma sezonunu iyi geçirmiş oluruz. Başka türlü, kayıplar çok fazla olacak." diye konuştu.

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