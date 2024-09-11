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Teknoloji

WMO: Gezegeni serinleten La Nina hava olayının yıl sonuna doğru görülme olasılığı yüzde 60

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), gezegeni serinleten La Nina hava olayının bu yılın sonuna doğru görülme olasılığının yüzde 60 olduğunu bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
WMO: Gezegeni serinleten La Nina hava olayının yıl sonuna doğru görülme olasılığı yüzde 60

Cenevre

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), uzun vadeli hava tahminlerine ilişkin güncelleme raporunu yayımladı.

Raporda, Ekim 2024 ile Şubat 2025 arasında La Nina hava olayının görülme olasılığının yüzde 60 olduğu ifade edildi.

La Nina hava olayının, Pasifik Okyanusu'nun merkezi ve doğu ekvatoral kesimdeki okyanus yüzey sıcaklıklarının büyük ölçüde azalmasının yanı sıra rüzgar, basınç ve yağış gibi tropikal atmosfer dolaşımındaki değişikliklere neden olduğu belirtildi.

Raporda, "Her La Nina olayının etkileri, yoğunluğuna, süresine, geliştiği yılın zamanına ve diğer iklim etkenleriyle etkileşimine bağlı olarak değişir." ifadesi kullanıldı.

La Nina'nın genel olarak özellikle tropikal bölgelerde El Nino'nun tam tersi iklim etkilerine neden olduğu bilgisi verildi.

Küresel sıcaklıkların uzun vadeli yörüngesini değiştirmeyecek

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "Haziran 2023'ten bu yana küresel kara ve deniz yüzey sıcaklıklarında uzun süreli bir artış gördük. Kısa vadeli soğuyan La Nina olayı ortaya çıksa dahi atmosferdeki ısıyı hapseden sera gazları nedeniyle küresel sıcaklıkların uzun vadeli yörüngesini değiştirmeyecek." ifadesini kullandı.

Saulo, son 9 yılın, 2020'den 2023'ün başına kadar süren La Nina'nın soğutucu etkisine rağmen kayıtlardaki en sıcak yıllar olduğunu da kaydetti.

Son 3 ayda nötr koşullarının hakim olduğunu vurgulayan Saulo, buna rağmen yoğun sıcaklık ve şiddetli yağışlar dahil yaygın aşırı hava koşullarının yaşandığını bildirdi.

Saulo, iklim değişikliği ve aşırı hava olaylarıyla mücadele için "Herkes İçin Erken Uyarılar" girişiminin WMO'nun en önemli önceliği olmaya devam ettiğini belirtti.

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