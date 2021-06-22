Euro
10.34
Dolar
8.65
BIST 100
1,409.85
Altın
1,780.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Uzay uçuşlarının insan sağlığına etkisi mürekkep balıkları sayesinde tespit edilebilecek

Uzun süreli uzay uçuşlarının insan sağlığını nasıl etkilediğine dair cevapların, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) gönderilen mürekkep balıkları üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda elde edilebileceği açıklandı.

Mücahit Oktay   | 22.06.2021
Uzay uçuşlarının insan sağlığına etkisi mürekkep balıkları sayesinde tespit edilebilecek

New York

Hawaii Üniversitesinin deniz laboratuvarında yetiştirilerek UUİ'ye gönderilen kısa kuyruklu yavru mürekkep balıklarının, uzun uzay görevlerinde insan sağlığının nasıl etkilendiği üzerine yapılan deneylerde belirleyici olacağı bildirildi.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) araştırmacısı Jamie Foster, mürekkep balıklarının ışık emisyonunu düzenlemeye yardımcı doğal bakterilerle ortak yaşama ilişkisi olduğunu söyledi.

Foster, "Astronotlar uzayda fazla zaman harcadıkça bağışıklık sistemleri çalışmaz hale geliyor. Mürekkep balıklarının uzayda nasıl bir değişime uğradığının anlaşılması, astronotların sağlık sorunlarının çözülmesine de yardımcı olabilir." ifadesini kullandı.

Hawaii Üniversitesi profesörü Margaret McFall-Ngai da astronotların düşük yer çekimindeyken vücutlarının mikroplarla ilişkisinin değiştiğine dikkati çekti.

McFall-Ngai, "İnsanların mikroplarıyla ortak yaşama ilişkisinin düşük yer çekiminde bozulduğunu bulduk ve Jamie Foster bunun mürekkep balıklarında doğru çalıştığını tespit etti. Basit bir sistem olduğu için bu soruna neyin sebep olduğunun temeline inilebilir." dedi.

Bu ayın başlarında bir SpaceX ikmal uçuşuyla UUİ'ye gönderilen kısa kuyruklu yavru mürekkep balıkları, temmuzda Dünya'ya geri getirilerek incelemeye alınacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şener Şen ve Ezgi Mola herkesi Kovid-19'a karşı aşılanmaya çağırdı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC aşısı için 846 bin 451 kişinin gönüllü olduğunu duyurdu
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Türkiye'de 6 bin 143 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 57 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Uzay uçuşlarının insan sağlığına etkisi mürekkep balıkları sayesinde tespit edilebilecek

Uzay uçuşlarının insan sağlığına etkisi mürekkep balıkları sayesinde tespit edilebilecek