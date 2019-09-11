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Türksat'a 'Yılın Bölgesel Uydu Operatörü' ödülü

Türksat AŞ'ye, Euroconsult tarafından, "Yılın Bölgesel Uydu Operatörü" ödülü verildi.

Mehtap Yılmaz   | 11.09.2019
Türksat'a 'Yılın Bölgesel Uydu Operatörü' ödülü

Ankara

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl uydu hizmetleri alanında gösterdiği başarılı performans dolayısıyla Türksat, Euroconsult tarafından "Yılın Bölgesel Uydu Operatörü" ödülüne layık görüldü.

Yılın Bölgesel Uydu Operatörü Ödülü'nü, "23. World Satellite Business Week" kapsamında Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen aldı.

Şen, ödülün kazanılmasında en büyük paya sahip olan Türksat çalışanlarına teşekkür etti.

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