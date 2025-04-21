Dolar
38.19
Euro
44.18
Altın
3,403.66
ETH/USDT
1,624.90
BTC/USDT
86,917.00
BIST 100
9,317.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da "TÜRKSAT 6A Hizmete Alma Töreni”nde konuşuyor.
logo
Teknoloji

Türkiye'nin ilk yerli Helikopter Görsel İniş Destek Aydınlatma Sistemi göreve başladı

STM ana yükleniciliğinde inşa edilen korvet ihracat projesinde gemiye entegre edilen sistem, yurt içi ve yurt dışında toplam 12 su üstü platformunda göreve alınacak.

Tolga Yanık  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
Türkiye'nin ilk yerli Helikopter Görsel İniş Destek Aydınlatma Sistemi göreve başladı

İstanbul

Türkiye'de ilk kez STM tarafından yerlileştirilen ve savaş gemilerinde kullanılan Helikopter Görsel İniş Destek Aydınlatma Sistemi (HEGİDAS), bir korvet ihracat projesinde devreye alınarak kullanılmaya başlandı.

STM'den yapılan açıklamaya göre, STM, Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayisi hedefi doğrultusunda, yenilikçi ve milli çözümler geliştirmeyi sürdürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Su üstü savaş gemilerinde kullanılan ve bugüne kadar yurt dışından tedarik edilen HEGİDAS, STM'nin yerlileştirme çalışmaları ile 2023 yılında Türkiye'ye kazandırılmıştı.

STM ile Berkin Savunma Sanayi Mühendislik Ticaret AŞ'nin ortaklaşa geliştirdiği HEGİDAS, STM ana yükleniciliğinde inşa edilen korvet ihracat projesinde gemiye entegre edildi.

Kabul testlerini başarıyla geride bırakan yerli HEGİDAS, devreye alındı ve göreve başladı. İlk defa yerli bir firma tarafından milli kaynaklar kullanılarak geliştirilen HEGİDAS sistemi, ilk kez bir ihracat projesi kapsamında kullanılmaya başlanmış oldu.

Sistem 12 su üstü platformunda göreve alınacak

Yerli HEGİDAS, STM ana yükleniciliğinde ihracat kapsamında inşa edilen bir korvete daha entegre edilecek. Bunun yanı sıra sistemin, Malezya Korvet Projesi'nde 3 korvete, yurt içinde de Milli Gemi Projesi MİLGEM İstif Sınıfı 6-12 arasındaki tüm gemilere entegre edilmesi planlanıyor.

HEGİDAS, yurt içi ve yurt dışında toplam 12 su üstü platformunda göreve alınacak.

Görsel yönlendirme ve uçuş güvertesi aydınlatma ekipmanlarından oluşan sistem ekipmanlarının uygun konfigürasyonda çalışmasını sağlayan yazılımları barındıran HEGİDAS, pilotların helikopteri gemiye güvenli bir şekilde yaklaştırması ve indirmesi için kritik bir rol oynuyor.

Yerli HEGİDAS ile helikopterler hem gündüz hem de gece operasyonlarında gemiye güvenli iniş gerçekleştirebilecek. Pilotlara görüş şartlarının uygun olmadığı ve gece durumunda emniyetli bir şekilde operasyon yapmasına imkan tanıyan HEGİDAS, pilot iş yükünü en az seviyeye indiriyor.

HEGİDAS, helikopter platformuna sahip korvet, fırkateyn, lojistik destek veya tanker gemileri dahil olmak üzere tüm askeri su üstü platformlarında kullanılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nisan ayında 3 il ve 20 ilçede en düşük sıcaklık rekoru kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Franciscus için taziye mesajı
İstanbul merkezli sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 24 zanlı yakalandı
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi
Bakan Işıkhan: Deprem bölgesinde istihdamı canlandırmak için 77 binden fazla kontenjan tahsis edildi

Benzer haberler

Türkiye'nin ilk yerli Helikopter Görsel İniş Destek Aydınlatma Sistemi göreve başladı

Türkiye'nin ilk yerli Helikopter Görsel İniş Destek Aydınlatma Sistemi göreve başladı

Siber saldırganların yeni hedefi kripto para borsaları

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet