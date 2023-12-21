Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzaya gönderiliş tarihi ertelendi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı Ax3 misyonunun, olumsuz hava koşulları ve SpaceX planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024'e ertelendiğini belirtti.
Ankara
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) paylaşımını alıntılayarak, açıklama yaptı.
İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı #Ax3 Misyonu, olumsuz hava koşulları ve @SpaceX planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024’e ertelendi.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) December 21, 2023
Heyecanlı yolculuk için biraz daha sabretmemiz gerekecek. ⏳🚀 https://t.co/1nwk4z5ig3
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın da yer alacağı Ax3 misyonunun, olumsuz hava koşulları ve SpaceX planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024’e ertelendiğini bildiren Kacır, "Heyecanlı yolculuk için biraz daha sabretmemiz gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.
NASA'nın paylaşımında ise şunlar kaydedildi:
"NASA, Axiom ve SpaceX ekipleri, son dönemdeki olumsuz hava koşulları ve SpaceX'in fırlatma planındaki değişiklikler nedeniyle Axiom 3 Misyonu'nu Kennedy Uzay Merkezi'nden 17 Ocak Çarşamba gününden önce fırlatmayı hedeflemiyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.