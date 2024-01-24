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Teknoloji

Türkiye ve İran arasında bilim, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanında işbirliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Bölgenin önemli ve iki güçlü ülkesi olarak Türkiye ve İran, barışçıl amaçlarla bilim, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarında işbirliğini teşvik edecek ve destekleyecek." ifadesini kullandı.

Zeynep Duyar  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Türkiye ve İran arasında bilim, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanında işbirliği Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç - AA

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ve İran arasında bilim, endüstri ve teknoloji alanlarında işbirliğini içeren mutabakat zaptı imzalandığını belirterek, "Bu anlaşmayla, bölgenin önemli ve iki güçlü ülkesi olarak Türkiye ve İran, barışçıl amaçlarla bilim, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarında işbirliğini teşvik edecek ve destekleyecek." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başkanlığında gerçekleşen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kacır, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İran Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Arasında Bilimsel, Endüstriyel ve Teknolojik İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Bu anlaşmayla, bölgenin önemli ve iki güçlü ülkesi olarak Türkiye ve İran, barışçıl amaçlarla bilim, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarında işbirliğini teşvik edecek ve destekleyecek."

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