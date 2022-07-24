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Teknoloji

Türkiye Uzay Ajansından Starlink uydularına ilişkin açıklama

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin çeşitli noktalarından görüntülenen "Starlink" uydularının dünya üzerinde internet ve haberleşme için başlatılan bir uydu takım yıldızı projesi olduğunu bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 24.07.2022
Türkiye Uzay Ajansından Starlink uydularına ilişkin açıklama Fotoğraf: Fatih Afşar Öztürk/AA

Ankara

Ajansın Twitter hesabından, 23 Temmuz 2022 gecesi görüntülenen "Starlink" uydularına yönelik paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, uydu sistemlerinin bulundukları yörüngeye bağlı olarak dünya üzerinde belirli bir bölgeye ya da yörüngesi üzerinde bulunan ülkeleri kapsayacak şekilde fırlatıldıkları belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Uydu takım yıldızları ise dünya üzerinde her noktaya kesintisiz kapsama sağlamak için tasarlanan birden fazla uydu olarak adlandırılır. 23 Temmuz 2022 gecesi Türkiye'nin çeşitli noktalarında görüntülenen Starlink uyduları da dünya üzerinde internet ve haberleşme için başlatılan bir uydu takım yıldızı projesidir."


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