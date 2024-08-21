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Teknoloji

Türkiye Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi kuruluyor

Türkiye'nin güvenliğini ve üstünlüğünü sağlayacak kuantum teknolojilerini yurt içinde geliştirmeye imkan verecek atılımları gerçekleştirmek üzere Türkiye Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi kurulacak.

Tolga Yanık  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Türkiye Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi kuruluyor

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) açıklamasına göre, Türkiye Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi, 6 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) ile karara bağlandı.

Merkezde; kuantum teknolojilerinde ihtiyaç duyulan altyapıların kurulması, insan kaynağının yetiştirilmesi, yurt içi kuantum teknolojileri ekosisteminin ve teknolojik birikiminin geliştirilmesi, yurt içi kuantum teknolojilerinin odaklı olarak yürütülmesi, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin artırılması faaliyetleri yürütülecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SSB Başkanı Haluk Görgün, SSB tarafından kuantum teknolojilerindeki küresel gelişmeler dikkate alınarak 2020'de Kuantum Teknolojilerinin Geliştirilmesi Programı'nın başlatıldığını kaydetti.

"Program kapsamında, yurt içindeki mevcut altyapı, insan gücü ve bilgi birikiminden en yüksek oranda yararlanacak şekilde kuantum teknolojileri geliştirme projeleri hayata geçirildi." ifadesini kullanan Görgün, şunları kaydetti:

"Dünyada gelişim hızını giderek artıran kuantum teknolojilerinde, küresel gelişmelerle eş zamanlı ve eş değer kazanımları yurt içinde elde etmenin gerek harp sahasında gerekse bilimsel alanında ülkemize kazandıracağı stratejik avantajların farkında olarak, kuantum teknolojilerinde yurt içi gelişimi ivmelendirmeyi ve dünyayla rekabet edebilir hale getirmeyi kritik bir kazanım olarak görmekteyiz. Açılacak merkezin askeri alanla eş zamanlı olarak, malzeme ve ilaç geliştirme, tıbbi araştırmalar, uzay ve enerji gibi kritik sivil sektörlerde de çığır açan gelişmelerin önünü açacağını değerlendiriyor, vatanımız ve milletimiz için hayırlı çalışmalara ve faydalara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kuantum teknolojilerinin, geleceğin harp ortamında; algılama, haberleşme, şifreleme, hesaplama, algoritma ve işlemciler gibi birçok alanda kullanılması ve hali hazırda mümkün olmayan pek çok yeteneği savaş ortamında mümkün kılacağı öngörülüyor.

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