TÜBİTAK'ın lise ve ortaokul öğrencileri araştırma projeleri yarışmaları ödül töreni yapıldı
TÜBİTAK'ın 55. Lise Öğrencileri ve 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni, Bakan Kacır ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla ATO Congresium'da yapıldı.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST kuşağı için ülkenin tüm kaynaklarını seferber etmeye devam ettiklerini belirterek, "Ortaokul ve lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmaları da işte bu azmin, çabanın ve cesaretin ürünlerinden biridir." dedi.
TÜBİTAK'ın 55. Lise Öğrencileri ve 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni, Bakan Kacır ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla ATO Congresium'da yapıldı.
Kacır, buradaki konuşmasında, "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.
AKINCI, ANKA, AKSUNGUR ve KIZILELMA ile insansız hava araçlarında dünyada bir numara olan Türkiye'nin ayak seslerini duyurduklarını dile getiren Kacır, ülkenin, ATAK, GÖKBEY, HÜRKUŞ, HÜRJET ve KAAN ile dosta güven, düşmana korku verdiğini söyledi.
Kacır, yerli ve milli otomobil Togg ile 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğüne işaret ederek, "Tarihteki ilk astronotumuzu uzaya göndererek gözümüzü yükseklere, ufkun ötesine diktiğimizi tüm cihana ispat ediyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'nda küresel rekabette tüm ülkelerin önceliklendirdiği ve söz sahibi olmaya çalıştığı çığır açıcı teknolojilerde AR-GE ve üretim altyapımızı geliştiriyoruz. Bu doğrultuda en büyük avantajlarımızdan biri nitelikli insan kaynağımız ve en değerli varlığımız gençlerimizdir." diye konuştu.
"Bu yıl 57 bilim şenliği daha gerçekleştireceğiz"
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile gençleri geleceğin dünyasına hazırladıklarını belirten Kacır, geçen yıl İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 TEKNOFEST düzenleyerek 4,5 milyon ziyaretçinin katılımıyla "Milli Teknoloji Hamlesi"nin coşkusunu yaşadıklarını ifade etti.
Kacır, bu yıl 2-6 Ekim'de Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST'e şimdiden 1 milyon 600 binden fazla yarışmacının başvurduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:
"Her birinizi bu heyecana ortak olmak üzere Adana'ya davet ediyorum. TEKNOFEST'te finalini yaptığımız Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'na da sizleri bekliyoruz. 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri'mizde gençlerimizi bilim ve teknoloji dünyasıyla tanıştırıyoruz. Robotikten kodlamaya, tasarımdan programlamaya, nesnelerin internetinden havacılık ve uzay teknolojilerine kadar birçok yenilikçi teknoloji alanında 36 aylık ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz. Son 3 yılda 4 bin 777 bilim söyleşisiyle 600 binden fazla öğrenciyi bilim insanlarıyla bir araya getirdik, öğrencilerimizde bilime yönelik ilgiyi ve bilim okuryazarlığını pekiştirdik. Geçtiğimiz yıl desteklediğimiz 3 bin 500'e yakın bilim fuarıyla 250 bin öğrencimiz ve 3 milyon ziyaretçimizde bilimsel farkındalığı yeşerttik. Son 2 yılda destek verdiğimiz 101 bilim şenliğinde 9 milyonun üzerinde vatandaşımızı bilimle buluşturup onlara bilimin eğlenceli dünyasını keşfetme fırsatı sunduk. Bu yıl da 57 bilim şenliği daha gerçekleştirerek bilimin eğlenceli dünyasını tanımaya devam edeceğiz."
"39 bin 778 proje başvurusu aldık"
Bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştırmak adına Türkiye'nin dört bir yanında kurdukları 12 büyük ölçekli, 19 ilçe ölçekli bilim merkezinde 2 milyondan fazla gence kendilerini keşfetme imkanı sağladılarını anlatan Kacır, Bilim Olimpiyatları ile gençlerin bilimsel gelişimine katkı sağladıklarını, bilim ve teknoloji dünyasına adım atmalarına imkan tanıdıklarını söyledi.
Kacır, ulusal olimpiyatlarda başarı gösteren öğrencilerden oluşturulan milli olimpiyat takımlarıyla geçen yıl 6 uluslararası ve 10 bölgesel bilim olimpiyatına katıldıklarını belirtti.
Öğrencilerin 12 altın, 28 gümüş, 35 bronz madalya ve 4 mansiyon elde ederek ülke tarihinde rekora imza attığına işaret eden Kacır, şu değerlendirmede bulundu:
"TEKNOFEST kuşağımız için ülkemizin tüm kaynaklarını seferber etmeye devam ediyoruz. Ortaokul ve lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmaları da işte bu azmin, çabanın ve cesaretin ürünlerinden biridir. Ortaokul ve lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmalarına 60 bin 667 öğrencimizden 39 bin 778 proje başvurusu aldık. Rakamlar, gençlerimizin araştırmaya, geliştirmeye, bilime ve teknolojiye olan ilgilerinin işareti. Bölge aşaması proje değerlendirmeleri sonucunda belirlenen finalist 384 proje sahibi 807 öğrencinin ve 384 danışman öğretmenin katılımıyla ödül törenini gerçekleştiriyoruz. Final yarışması kapsamında yapılacak değerlendirmeler sonucunda her alanda 1 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük ve 3 de teşvik ödülü sunacağız."
Kacır, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda 108 projeye, Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda ise 90 projeye ödül verdiklerini bildirdi.
"118 binden fazla öğrenciye 15,7 milyar lira destek verdik"
Ödül kazansın veya kazanmasın bu yolda çaba gösteren, yeteneklerini sergileyen gençlerin gelecek adına umudun bir parçası olduğunu söyleyen Kacır, "Bakanlığımız ve TÜBİTAK vasıtasıyla hayatınızın her aşamasında ve daha sonrasında hayallerinizi gerçekleştirmeniz için daima yanınızda olacağız. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrasında da gençlerimize olan desteklerimiz geniş bir alanda devam ediyor. 2002'den bugüne, lisans ve lisansüstü öğrencilerimize yönelik burs ve destek programlarımız kapsamında 118 binden fazla öğrenciye 15,7 milyar lira destek verdik." diye konuştu.
Kacır, TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı ile genç araştırmacıların bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini harekete geçirdiklerini, AR-GE ve inovasyon dünyasında aktif rol üstlenmeleri için fırsat sunduklarını anlattı.
Destekleme programlarıyla ön lisans ve lisans öğrencilerinin proje hazırlama kültürlerini geliştirdiklerini belirten Kacır, "Yarınlarımızın umudu olarak, bir inci tanesi misali parlayan gençlerimiz büyük ve güçlü Türkiye yolunda kilit rol oynayacak bilim insanları ve girişimci adaylarıdır. Geleceğin Aziz Sancarları, Alper Gezeravcıları, Selçuk Bayraktarları buradadır." dedi.
TÜBİTAK Başkanı Mandal: Öğrencilerimiz geleceğin sorunlarına şimdiden çözüm oluşturuyor
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, öğrencilerin bugünün ve geleceğin sorunlarına, ülke ve insanlık için şimdiden çözüm bulduklarını belirterek, "Ne kadar zorluk olursa olsun, bizim gençliğimiz, öğrencilerimiz, bilim ve teknoloji yıldızlarımız var." dedi.
TÜBİTAK'ın 55. Lise Öğrencileri ve 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla ATO Congresium'da yapıldı.
Mandal, buradaki konuşmasında, çocukların insanlığın sorunları için çözüm üretmek amacıyla projeler geliştirerek yarışmaya katıldıklarını söyledi.
Bugün İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü olduğuna dikkati çeken Mandal, "Dolayısıyla geleceği inşa edecek, fethedecek olan gençlerimiz, çocuklarımız, öğrencilerimiz bilim ve teknoloji yıldızlarımız buradalar. Nasıl ki Fatih İstanbul'u fethettiyse bu çocuklarımız da sadece ülkemiz için değil insanlık için 'Biz varız.' diyorlar, insanlık için çözüm noktasının bilim ve teknolojiyle olduğuna inanıyorlar. 'Biz farklıyız' derken farklılıklarını bilim ve teknolojiyle ortaya koyuyorlar." ifadesini kullandı.
Mandal, geleceğe dair birçok olumsuzluk senaryosu çizilebileceğini, iklim değişikliğinin yanı sıra gıda ve su arz güvenliği, doğal afetler ve bunların beraberinde getirdiği toplumsal güçlüklerin bunların arasında yer aldığını dile getirdi.
Bu noktada kendi yaş grubundaki araştırmacı ve bilim insanlarından çok gençlere güvendiklerini vurgulayan Mandal, şunları kaydetti:
"Çünkü bizim deneyimlediğimiz çözümler, bugünün ve geleceğin sorunlarına çözüm üretmekte yeterli olmayabilir ama sizlerin projeleri gerçekten heyecan verici. Ortaokul öğrencilerimiz 10 alanda, lise öğrencilerimiz 12 alanda proje geliştiriyor. Öğrencilerimiz, bugünün ve geleceğin sorunlarına, ülkemiz ve insanlık için şimdiden çözüm oluşturuyor. Ne kadar zorluk olursa olsun bizim gençliğimiz, öğrencilerimiz, bilim ve teknoloji yıldızlarımız var."
Ödüller sahiplerini buldu
Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Biyoloji, teknoloji tasarım, matematik, değerler eğitimi, fizik, coğrafya, psikoloji, tarih, Türkçe, yazılım, sosyoloji ve kimya alanında dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Kacır ve Tekin ile Mandal'ın elinden aldı.
Final yarışması kapsamında yapılan proje değerlendirmeleri sonucunda söz konusu alanlarda 1 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük ve 3 de teşvik ödülü verildi.
Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda 12'si birincilik, 24'ü ikincilik, 36'sı üçüncülük ve 36'sı teşvik ödülü olmak üzere toplam 108 proje ödüllendirildi.
Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda da 10'u birincilik, 20'si ikincilik, 30'u üçüncülük ve 30'u teşvik ödülü olmak üzere toplam 90 proje ödüle layık görüldü.
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