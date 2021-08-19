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Teknoloji

TÜBİTAK, IDEF 2021'de yeni protokoller imzaladı

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Fatma Eda Topcu   | 19.08.2021
TÜBİTAK, IDEF 2021'de yeni protokoller imzaladı

İstanbul

İmza töreni, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) gerçekleştirildi.

Törene TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş katıldı.

TÜBİTAK Başkanı Mandal, törende yaptığı konuşmada, TEI ile yaptıkları iş birlikleri hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"TEI ile gerekli risk boyutlarını da alarak, Ar-Ge'nin derinliğinin olduğu boyutta bir iş birliği yapıyoruz. Bugüne kadar ortaya koydukları ürünlerin teknolojiye dayalı olan boyutu, gerçekten mevcut durumu değil, onun üstüne inşa edilmiş bir konu. Dolayısıyla biz de bu süreçte kendileriyle birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bizim için hep akademik boyutu, işin heyecan boyutu, araştırma boyutunun derinliği her zaman önemli ama biz firmalarımıza göre kendimizi şekillendiriyoruz. TEI'nin bizden istekleri hep bugünün değil, geleceğin teknolojilerine yönelik çalışmalar yapılması. Bugün bir imzaya şahitlik yapıyoruz, gelecekte başarılara şahitlik yapacağız."

TÜBİTAK BİLGEM ile Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ arasında imzalar atıldı

Öte yandan, bir diğer iş birliği protokolü de TÜBİTAK BİLGEM ile Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ arasında gerçekleşti.

IoT güvenliği, IoT cihazları için güvenli donanım ve yonga tasarımı, IoT ürünlerinin test ve sertifikasyonu konusundaki iş birliği protokolü; TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK BİLGEM Başkan Vekili Dr. Ali Görçin ile Vestel Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Burak Savak tarafından imzalandı.

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