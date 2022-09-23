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Teknoloji

Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluma hazır

Vestel'in, Togg'un şarj ağı markası Trugo'ya özel ürettiği şarj cihazlarının kurulum için hazır olduğu açıklandı.

Tolga Yanık   | 23.09.2022
Trugo'ya özel üretilen şarj cihazları kuruluma hazır

İstanbul

Trugo'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Togg kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye’de, Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır. Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları Türkiye'nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak." ifadelerine yer verildi.

Togg'un Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Uçtan uca kesintisiz bir kullanıcı deneyimi için çalışmalarımız planlarımız doğrultusunda devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

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