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Teknoloji

Telegram'daki reklam gelirlerinin yarısı kanal sahipleriyle paylaşılacak

Anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Telegram'ın, elde edilen reklam gelirlerinin yüzde 50'sini kanal sahipleriyle paylaşacağı bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
Telegram'daki reklam gelirlerinin yarısı kanal sahipleriyle paylaşılacak

Moskova

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, yaptığı yazılı açıklamada, platformda yayın yapan kanalların aylık 1 trilyon görüntülenme aldığını belirtti.

Bu görüntülenmelerin yalnızca yüzde 10'unun "Telegram Ads" üzerinden gelir yarattığına işaret eden Durov, Telegram Ads platformunun gelecek aydan itibaren yaklaşık 100 ülkede reklam verenlerin kullanımına açılacağını bildirdi.

Durov, platformun açıldığı ülkelerdeki kanal sahiplerinin reklam gelirlerine ortak olacağını belirterek, "Bu ülkelerdeki kanal sahipleri, kanallarında Telegram'ın reklam göstererek elde ettiği gelirin yüzde 50'sini almaya başlayacak." ifadesini kullandı.

Durov, reklam gelirlerinin "güvenli ve hızlı" şekilde gerçekleşebilmesi için TON adlı blok zincirin kullanılacağını kaydetti.

Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 2023 sonu itibarıyla 800 milyon kişiye ulaşmıştı.

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