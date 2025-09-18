Dolar
Teknoloji

TEKNOFEST'e her yaş grubundan teknoloji tutkunları yoğun ilgi gösteriyor

Türkiye'nin farklı illerinden ve her yaş grubundan teknoloji ve savunma sanayisi tutkunları dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e yoğun ilgi gösteriyor.

Yunus Türk  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
TEKNOFEST'e her yaş grubundan teknoloji tutkunları yoğun ilgi gösteriyor Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Türkiye'nin farklı illerinden ve her yaş grubundan teknoloji ve savunma sanayisi tutkunları dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e yoğun ilgi gösteriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Etkinlikte ilk gün olduğu gibi ikinci gün de sabahın erken saatleri itibarıyla katılımcıların yoğun ilgisi dikkati çekti. Bugüne kadar 11 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, çocuklardan gençlere, ailelerden teknoloji tutkunlarına kadar her yaşa hitap eden aktivitelere ev sahipliği yaparak katılımcılara festival coşkusu yaşatıyor.

Festivalde, hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFESTZaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergilenmesinin yanı sıra öğrencilere özel ilk uçuş deneyim fırsatı sunuluyor.

Etkinliğe katılan Elif Kalhan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Yalova'dan geldiği ve Taşköprü Ortaokulu'nda okuduğunu belirterek, etkinlik hakkında çok güzel duyguları hissettiğini ifade etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bakışlarının yer aldığı resimlerle renklendirilmiş F-4E Phantom 2 uçağını gördüğünde çok duygulandığını aktaran Kalhan, "Gerçekten çok fazla gururlu hissediyorum burada bulunmaktan. Ülkemiz gerçekten son zamanlarda çok fazla gelişmeye başladı. Bizim geleceğimiz için bunlar çok güzel şeyler. Gelecekteki nesil olarak çok gururluyuz." şeklinde konuştu.

Duru Gökay da etkinlikte çok güzel uçakların olduğunu ifade ederek, "Çok güzel teknolojiler var. Ben hepsini çok beğendim. En beğendiğim Hürkuş ve üzerinde Atatürk'ün gözleri olanını çok beğendim." diye konuştu.

F-16 uçağını çok beğendiğini aktaran Gökay, "Şimdi okulumuzla birlikte geziyoruz ve bütün teknolojik uçakları hepsini görmeyi planlıyoruz." açıklamasını yaptı.

"Etkinlikte gördüklerimiz daha akılda kalıcı oluyor"

Eylül Ağca ise teknolojinin ülkenin gelişimi için önemli olduğunu aktararak, etkinlikte gördüklerinin kendilerine çok katkı sağladığını dile getirdi.

Ağca, etkinlikte gördüklerinin daha akılda kalıcı olduğunu kaydederek, "Bunları gördükçe yani okuldakinden daha da fazla bizim aklımızda kalıcı oluyor. Buradaki kişiler bize bilgi sağlıyor." diye konuştu.

"Trafik kazası" etkinliğinin kendilerini çok etkilediğine işaret eden Ağca, "Yani emniyet kemerinin önemini cidden anlıyorsunuz. Onu denemek lazım. O duyguyu tadıyorsunuz ve o emniyet kemerini şu an ben cidden anladım." ifadelerini kullandı.

"Beş sene önceye göre epey bir değişim olmuş"

Etkinliğe katılan öğretmenlerden Muharrem Bektaş da daha önce katıldığı TEKNOFEST'e göre çok fazla değişikler olduğunu ifade ederek, "Öğrencileri sürekli getiriyoruz. Öğrenciler heyecanlanıyor, merak duyguları uyanıyor." dedi.

Kendileri için de farklı bir deneyim olduğunu kaydeden Bektaş, "Biz de öğrencilerin heyecanına ortak oluyoruz. Beş sene önceye göre epey bir değişim olmuş. Umarım bir sonraki TEKNOFEST yine daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Enerjisi çok yüksek bir festival"

Çiğdem Gümüş Üler de etkinliği çok beğendiğini, büyülendiğini belirterek, etkinlikte gelişmelerin ve yeteneklerin çok hoşuna gittiğini kaydetti.

Üler, "Umarım, bütün gençlerimiz de bu şekilde yetenekli olurlar, biz de onlara iyi örnek oluruz. Daha çok su altı araçlarına takıldım. Onlara baktım, hoşuma gitti. Bunlarla ilgili projeleri daha fazla geliştirebiliriz diye düşünüyorum." dedi.

Etkinliğe katılan Salih Aslan ise etkinliğe Afyon'dan geldiğini dile getirerek, TEKNOFEST festivallerini kaçırmamaya özen gösterdiklerini aktardı.

Etkinlikte sergilenen uçakların, silahların ve araçların gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, "Vatan, millet, Sakarya' diyorsak bu silahların arkasında durmamız lazım, üretmemiz lazım. Vatan sağ olsun. Ortam çok güzel. Enerjisi çok yüksek bir festival. Gerçekten yani bu organizasyonu yapan tüm arkadaşlara gerçekten teşekkür ederiz. Çok güzel bir festival." diye konuştu.

