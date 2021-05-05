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SpaceX 'Yıldız Savaşları Günü'nde 60 Starlink uydusunu uzaya yolladı

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, "Yıldız Savaşları Günü" olarak kutlanan 4 Mayıs'ta, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu uzaya gönderdi.

Emre Aytekin   | 05.05.2021
SpaceX 'Yıldız Savaşları Günü'nde 60 Starlink uydusunu uzaya yolladı twitter.com/spacex

Ankara

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, Starlink internet uydu ağının parçası olacak 60 yeni iletişim uydusu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon-9 roketi, fırlatılıştan 9 dakika sonra Dünya'ya dönerek şirketin Atlantik Okyanusu'ndaki insansız yüzer iniş platformuna kondu.

Bu, şirketin Starlink projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği 26'ncı fırlatış oldu.

Yıldız Savaşları filmlerinden referanslar

Fırlatış, ABD'li yönetmen George Lucas'ın yaratıcısı olduğu "Yıldız Savaşları" filmlerinin hayranları tarafından kutlanan 4 Mayıs Yıldız Savaşları Günü'ne denk geldi.

Kutlama vesilesiyle, uyduları taşıyan roket, Yıldız Savaşları filminde Han Solo karakterinin kullandığı uzay gemisi "Millenium Falcon"un adıyla anıldı.

Fırlatma öncesinde, yine filmlerde karakterlerin kullandığı slogandan ilhamla, "Güç sizinle olsun" anonsu yapıldı.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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