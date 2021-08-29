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Teknoloji

SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na avokado, limon ve dondurma gönderdi

ABD’li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ikmal yapacak ve içinde bazı gıda maddelerinin bulunduğu mekiğini uzaya fırlattı.

Şeyma Uzundere   | 29.08.2021
SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na avokado, limon ve dondurma gönderdi

Ankara

Yaklaşık 2,17 ton deney malzemesi ve donanım taşıyan Dragon kargo mekiği, Falcon roketiyle Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Uzaya gönderilen malzemeler arasında avokado, limon ve dondurma ile deney amaçlı kullanılacak karıncalar ve tuzlu su karidesleri de yer aldı.

Ayrıca, uydu ve onarım işlerinde kullanılmak üzere Japon şirketi Gitai Inc tarafından üretilen bir robotik kol da uzaya gönderildi.

Kargo mekiğinin pazartesi günü istasyona ulaşması bekleniyor.

İkmal seferi, SpaceX'in ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) adına gerçekleştirdiği 23'üncü sefer olacak.

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