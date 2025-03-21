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Teknoloji

SpaceX, casus uydusu "NROL-57"yi uzaya gönderdi

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, "NROL-57" adlı casus uydusunu uzaya fırlattı.

Şilan Turp  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
SpaceX, casus uydusu "NROL-57"yi uzaya gönderdi

Ankara

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, işlevi gizli tutulan uydu, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yerel saatle 23:49'da SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi aracılığıyla fırlatıldı.

Fırlatılış internetten canlı yayımlanırken, NROL-57'yi taşıyan roketin birinci aşaması fırlatıldıktan yaklaşık 7,5 dakika sonra planlandığı şekilde uzay üssüne geri döndü.

Roketin üst aşaması uydunun yüklerini yörüngeye taşımaya devam ederken, bu yüklerin ne zaman ya da nerede konuşlandırılacağı ise belirtilmedi.

ABD'de keşif uydularının tasarlanması, üretimi, fırlatılması ve işletilmesinden sorumlu istihbarat birimi Ulusal Keşif Bürosuna (NRO) ait uydunun hangi görev için kullanılacağı bilinmiyor.

Misyonda kullanılan roket, daha önce NROL-126, Transporter-12 ve SPHEREx teleskobu misyonlarını da uzaya fırlatmıştı.

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