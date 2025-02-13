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Teknoloji

Şimdiye kadar gözlemlenen en yüksek enerjili "hayalet parçacık" tespit edildi

Şimdiye kadar gözlemlenen, "hayalet parçacık" olarak adlandırılan en yüksek enerjili atomaltı "nötrino" parçacığının tespit edildiği bildirildi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Şimdiye kadar gözlemlenen en yüksek enerjili "hayalet parçacık" tespit edildi

Istanbul

Parçacığın tespitini yapan Kilometreküp Nötrino Teleskobu (KM3NeT) Projesi'nin Sözcüsü Paschal Coyle, projenin internet sitesinden yapılan açıklamada, gözlemin Akdeniz'de bulunan nötrino teleskobu yardımıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Coyle, nötrino teleskobuyla şimdiye kadar gözlemlenen, "hayalet parçacık" olarak adlandırılan en yüksek enerjili atomaltı "nötrino" parçacığının 220 katrilyon elektron voltluk enerji taşıdığının altını çizdi.

KM3NeT yardımıyla yapılan tespit sayesinde evrende bu kadar yüksek enerjili "nötrinoların" var olduğuna dair "ilk kanıtın" ortaya çıktığını belirten Coyle, tespit edilen parçacığın "müon" tipi nötrino olduğunu aktardı.

KM3NeT Projesi yetkililerinden Rosa Coniglione de nötrinoların "en gizemli" temel parçacıklardan olduğunu kaydederek, "(Nötrinoların) Elektrik yükleri yoktur, neredeyse hiç kütleleri yoktur ve madde ile sadece zayıf bir etkileşim içindedirler. Özel kozmik habercilerdir, bize enerjiyle ilgili olaylarda yer alan mekanizmalar hakkında eşsiz bilgiler verir ve evrenin en uzak noktalarını keşfetmemizi sağlarlar." ifadelerini kullandı.

Tespit edilen nötrino parçacığının kaynağı hakkında araştırmalar devam ediyor.

Tespit hakkındaki detaylı bulgular "Nature" dergisinde yayımlandı.

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Şimdiye kadar gözlemlenen en yüksek enerjili "hayalet parçacık" tespit edildi

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