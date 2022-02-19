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Teknoloji

Samanyolu tarafından yutulan yeni bir galaksinin kalıntıları tespit edildi

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), yaklaşık 12 milyar yıl önce oluşmaya başlayan Samanyolu Galaksisi'nde daha önce bilinmeyen yeni bir galaksinin kalıntılarını tespit etti.

Nuri Aydın   | 19.02.2022
Samanyolu tarafından yutulan yeni bir galaksinin kalıntıları tespit edildi

Ankara

ESA tarafından 2013 yılında Samanyolu Galaksisi içindeki milyarlarca yıldızı incelemek amacıyla gönderilen Gaia uzay aracının haziranda açıklanacak 3'üncü verisi gökbilimciler tarafından değerlendirildi.

Gökbilimciler tarafından Gaia'nın verilerinde Samanyolu'nda eski bir kozmik çarpışmanın kalıntıları üzerinden "Pontus" adı verilen yeni galaksinin varlığı keşfedildi.

Analiz edilen verilerde, Pontus galaksisinin 8 ila 10 milyar yıl önce Samanyolu'na düştüğü ortaya kondu.

Yeni keşfedilen galaksiye Antik Yunancada "uzaklardaki deniz" anlamına gelen, coğrafi olarak da Karadeniz'i temsil eden ve Yunan mitolojisinde tanrıça Gaia'nın çocuklarından birinin adı olan "Pontus" ismi verildi.

ESA, konuya dair yaptığı açıklamada, Pontus galaksisi ve Samanyolu'nun geçmişi ve geleceğine dair detaylı verilerin, Gaia'nın 13 Haziran 2022'daki 3'üncü veri paylaşımında kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.

Gökbilimciler, yeni galaksi Pontus'u, Samanyoluyla her biri farklı çarpışmaları temsil eden 6 farklı grup arasından tespit ettiklerini önceki 5 çarpışmalardan 4'ünün de yakın dönemlerde gerçekleştiğinin tahmin edildiğini belirtti.

Öte yandan, gökbilimciler, Gaia aracılığıyla yaptıkları gözlemlerde de Samanyolu'nun gelişim sürecinin devam ettiğinin görülebildiğini kaydediyor.

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