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Teknoloji

Roketsan'ın savunma sistemleri Eurosatory 2024'te görücüye çıktı

Roketsan, dünyanın en büyük savunma sanayi fuarlarından birisi olarak gösterilen Eurosatory 2024'te son teknolojiye sahip ürünlerini sergiliyor.

Erhan Cihan Ünal  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Roketsan'ın savunma sistemleri Eurosatory 2024'te görücüye çıktı

Ankara

Roketsan'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 60'ın üzerinde ülkeden 1700'ün üzerinde katılımcıya ve 96 ülkeden 250'ye yakın delegasyona ev sahipliği yapan fuar kapılarını ziyaretçilere açtı.

Firma, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ve 21 Haziran'da sona erecek fuarda son teknolojiye sahip ürünleriyle katıldı.

Roketsan, Eurosatory 2024'teki standında, Mini Akıllı Mühimmat ailesinden MAM-C, MAM-L IIR ve MAM-T IIR'ı, hassas güdümlü mühimmatlardan TEBER Güdüm Kiti ve LAÇİN Güdüm Kiti'ni, tanksavar ailesinden Kısa Menzilli Tanksavar Silahı KARAOK, Orta Menzilli Tanksavar Silahı OMTAS ve Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi UMTAS-GM'yi, hava savunma füzelerinden SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, HİSAR-O Orta İrtifa Hava Savunma Füzesi'ni, kara sistemlerinden TRLG-122 ve TRLG-230 Füzesi'ni ve ÇAKIR Seyir Füzesi'ni ziyaretçilerin beğenisine sundu.

"Ürünlerimiz birçok ülkenin envanterine girmeye devam ediyor"

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, artan ihracat rakamlarıyla dünyanın önde gelen firmaları ile rekabet ettiklerini belirterek, "Bugün de dünyanın en büyük savunma sanayi fuarlarından birisi olarak gösterilen Eurosatory'de uzman ekibimizle katılıp önemli görüşmeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin savunma sanayisi alanında yükselen konumuna dikkati çeken İkinci, şunları kaydetti:

"NATO standartlarına uygun olarak geliştirdiğimiz son teknolojiye sahip ürünlerimiz birçok ülkenin envanterine girmeye devam ediyor. Öncü teknolojimizle ürettiğimiz sahada başarısı kanıtlanmış birçok mühimmatımız üstün performanslarıyla rakiplerinin önüne geçiyor. Eurosatory 2024 bize ürünlerimizi özellikle Avrupa ülkelerine daha çok tanıtma fırsatı sunuyor. Bu anlamda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok coğrafyasından karar vericilerin katıldığı fuardan yeni işbirlikleriyle döneceğimize inanıyoruz."


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