Dolar
32.19
Euro
35.00
Altın
2,355.37
ETH/USDT
3,840.00
BTC/USDT
67,854.00
BIST 100
10,670.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Yapay zeka çağına doğru

OpenAI firması, yeni yapay zeka modelini geliştirmek için "güvenlik komitesi" oluşturdu

ABD merkezli OpenAI firması, GPT-4o sisteminin yerini alacak yeni yapay zeka modelini geliştirmek üzere "güvenlik komitesi" oluşturduğunu duyurdu.

Aleyna Çil  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
OpenAI firması, yeni yapay zeka modelini geliştirmek için "güvenlik komitesi" oluşturdu

Ankara

Firmanın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, mayısta tanıtılan GPT-4o sisteminin bir üst modelini oluşturmak üzere çalışmalar başladı.

Bu çerçevede, proje ve operasyonlara ilişkin alınacak kritik güvenlik kararlarında yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunacak bir güvenlik komitesi oluşturuldu.

Güvenlik komitesinin üyeleri arasında, OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, soru-cevap sitesi Quora'nın CEO'su Adam D'Angelo, Sony'nin eski genel danışmanlarından Nicole Seligman ile firmanın teknik ve yasal alanda uzmanlaşan 4 çalışanı yer aldı.

Komitenin ilk olarak firmanın süregelen operasyonlarını ve güvenlik önlemlerini değerlendirerek 90 gün içinde yönetim kuruluna tavsiye raporu iletmesi, daha sonra da bunları "güvenlik önlemleri kapsamında" kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dost ve müttefik ülke askerleri Efes-2024 Tatbikatı'ndaki tecrübelerini paylaştı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bütün kurumlardan yeni anayasayla ilgili katkılarını beklediğimizi ifade etmek isterim
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Sayıştay Başkanı Yener: Yeni Anayasa çalışmalarında yüce Meclisimizin takdir edeceği katkıyı vermeye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Benzer haberler

OpenAI firması, yeni yapay zeka modelini geliştirmek için "güvenlik komitesi" oluşturdu

OpenAI firması, yeni yapay zeka modelini geliştirmek için "güvenlik komitesi" oluşturdu

GPT-4o'nun ardından yapay zeka ve eğitim konusu yeniden gündemde

BBVA, OpenAI ile anlaşma imzaladı

Chat GPT'nin oyuncu Scarlett Johansson'a benzetilen ses seçeneği geçici olarak kaldırılacak

Chat GPT'nin oyuncu Scarlett Johansson'a benzetilen ses seçeneği geçici olarak kaldırılacak

GPT-4o görüntülü ve sesli yeni özellikleriyle tüm dünyada büyük ses getirdi

GPT-4o görüntülü ve sesli yeni özellikleriyle tüm dünyada büyük ses getirdi
OpenAI, ChatGPT'nin yeni yapay zeka modelini duyurdu

OpenAI, ChatGPT'nin yeni yapay zeka modelini duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet