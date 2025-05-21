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Teknoloji

OpenAI, Apple'ın eski tasarımcısı Jony Ive'ın girişimini satın alıyor

ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI'ın, Apple'ın eski tasarımcısı Jony Ive'ın io adlı girişimini satın alacağı bildirildi.

Dilara Zengin Okay  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
OpenAI, Apple'ın eski tasarımcısı Jony Ive'ın girişimini satın alıyor

Washington

OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman ve Jony Ive tarafından yapılan açıklamada, bilgisayarların artık görebilen, düşünebilen ve anlayabilen sistemlere dönüştüğü, buna rağmen deneyimlerin hala geleneksel ürünler ve ara yüzlerle şekillendiği aktarıldı.

Açıklamada, Ive ve kurduğu LoveFrom kolektifinin, iki yıl önce Altman ve OpenAI ekibiyle işbirliği yapmaya başladığı belirtilerek, ilk fikirlerin zamanla somut tasarımlara dönüştüğü kaydedildi.

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Yeni bir ürün ailesi geliştirme, mühendisliğini yapma ve üretme niyetinin yeni bir şirkete olan ihtiyacı ortaya çıkardığı vurgulanan açıklamada, bu amaçla io'nun kurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, OpenAI ile birleşecek io'nun, artık şirketin araştırma ve mühendislik ekipleriyle birlikte çalışacağı ifade edildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, OpenAI'ın, io'yu yaklaşık 6,5 milyar dolar değerindeki anlaşmayla satın alacağı dile getirildi.

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