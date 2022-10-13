Nijerya ile Microsoft, 5 milyon kişiye dijital beceri eğitimi için anlaştı
Batı Afrika ülkesi Nijerya ile ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, 5 milyon kişiye dijital beceri eğitimi için mutabakat zaptı imzaladı.
Abuja
Nijerya İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanı İsa Ali Pantami ile Microsoft Temsilcisi Deen Yusuf, Dubai'deki GITEX Global fuarında üç yılda 5 milyon Nijeryalıya dijital beceri eğitimi konusunda anlaşma yaptı.
Bakan Pantami, yaptığı konuşmada, "Bazı ajanslarımız kalabalık vatandaşlar için kapasite geliştirme programları sunsa da Microsoft'un bu yeni teklifi 'Dijital Nijerya' hayalimizi gerçekleştirmemizde hayati öneme sahip olacak." dedi.
Microsoft Temsilcisi Yusuf ise bu girişim yoluyla ülkede en az 7 bin kişilik istihdam oluşturulacağını ifade etti.
Microsoft, Nijerya'nın ticaret merkezi Lagos'ta 200 milyon dolarlık Afrika Geliştirme Merkezi programı başlatmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.