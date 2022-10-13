Dolar
18.58
Euro
18.01
Altın
1,650.38
ETH/USDT
1,226.00
BTC/USDT
18,445.00
BIST 100
3,539.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Nijerya ile Microsoft, 5 milyon kişiye dijital beceri eğitimi için anlaştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya ile ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, 5 milyon kişiye dijital beceri eğitimi için mutabakat zaptı imzaladı.

Adam Abu-bashal   | 13.10.2022
Nijerya ile Microsoft, 5 milyon kişiye dijital beceri eğitimi için anlaştı

Abuja

Nijerya İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanı İsa Ali Pantami ile Microsoft Temsilcisi Deen Yusuf, Dubai'deki GITEX Global fuarında üç yılda 5 milyon Nijeryalıya dijital beceri eğitimi konusunda anlaşma yaptı.

Bakan Pantami, yaptığı konuşmada, "Bazı ajanslarımız kalabalık vatandaşlar için kapasite geliştirme programları sunsa da Microsoft'un bu yeni teklifi 'Dijital Nijerya' hayalimizi gerçekleştirmemizde hayati öneme sahip olacak." dedi.

Microsoft Temsilcisi Yusuf ise bu girişim yoluyla ülkede en az 7 bin kişilik istihdam oluşturulacağını ifade etti.

Microsoft, Nijerya'nın ticaret merkezi Lagos'ta 200 milyon dolarlık Afrika Geliştirme Merkezi programı başlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Soylu: Bizim terörün dışında hiç kimseye karşı bir söz söylediğimiz yok
Zelenskiy, AKPM'de esir değişimindeki arabulucu rolü için Türkiye'ye teşekkür etti
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin başkanlık kararnamesinin yinelenmesini kınadı
Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Seğmen Alayı düzenlendi
Bakan Yanık: Öğrenci arkadaşlarımızın ibraz etmek suretiyle 500 liraya kadar ulaşım giderlerini biz karşılıyoruz

Benzer haberler

Nijerya ile Microsoft, 5 milyon kişiye dijital beceri eğitimi için anlaştı

Nijerya ile Microsoft, 5 milyon kişiye dijital beceri eğitimi için anlaştı

Nijerya'daki sellerden 1,41 milyondan fazla kişi etkilendi

Nijerya, cezaevlerini 'kırmızı bölgeler' ilan etti

Nijerya'da seller 24 can aldı

Nijerya'da seller 24 can aldı
Nijeryalı genç kız bahçede kurduğu "çuval tarlası"nda sebze-meyve yetiştiriyor

Nijeryalı genç kız bahçede kurduğu "çuval tarlası"nda sebze-meyve yetiştiriyor
Petrol hırsızlığı ve sabotajlar, Afrika'nın petrol devi Nijerya'nın ekonomisini vuruyor

Petrol hırsızlığı ve sabotajlar, Afrika'nın petrol devi Nijerya'nın ekonomisini vuruyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet