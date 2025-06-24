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Teknoloji

NATO Savunma Bakanları, ittifakın ilk "Ticari Uzay Stratejisi"ni onayladı

NATO Savunma Bakanları, bürokratik engelleri azaltarak ittifakın uzay şirketleriyle ilişkisini basitleştirmeyi amaçlayan ilk "Ticari Uzay Stratejisi"ne onay verdi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
NATO Savunma Bakanları, ittifakın ilk "Ticari Uzay Stratejisi"ni onayladı

İstanbul

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şubatta Brüksel'de yapılan Savunma Bakanları Toplantısı'nda yetkililer, 3 farklı proje üzerinde anlaştı.

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Savunma bakanları, bürokratik engelleri azaltarak NATO'nun uzay şirketleriyle ilişkisini basitleştirmeyi amaçlayan ilk "Ticari Uzay Stratejisi"ne yeşil ışık yaktı.

Yetkililer ayrıca, savunma alanında üretimi artırmayı öngören "Güncellenmiş Savunma Üretimi Eylem Planı" ve savunmada yeni teknolojilerin entegrasyonunu hızlandırmayı amaçlayan "Hızlı Uyum Eylem Planı" üzerinde anlaşmaya vardı.

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