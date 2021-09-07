Dolar
8.35
Euro
9.89
Altın
1,794.27
ETH/USDT
3,378.20
BTC/USDT
46,456.00
BIST 100
1,454.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

NASA'nın keşif aracı Mars’tan ilk kaya örneğini aldı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının Mars'a gönderdiği Perseverance keşif aracının Mars’tan ilk kaya örneğini aldığı bildirildi.

Esin Eşkinat Sayılgan   | 07.09.2021
NASA'nın keşif aracı Mars’tan ilk kaya örneğini aldı nasa.gov

New York

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1 Eylül’de keşif aracından gelen verilerin, Mars’tan ilk kaya örneğinin başarıyla alındığını gösterdiğini açıkladı.

Alınan örneklerin aracın dünyaya dönmesinden sonra bilim insanlarına kızıl gezegende milyarlarca yıl önce hayat olup olmadığını araştırmalarına yardımcı olması bekleniyor.

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020’de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat’ta Mars’a inmişti.

Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance’ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.

Geçen ay Perseverance’ın Mars’tan ilk örnek alma denemesi başarısız olmuş, bunun üzerine NASA yeni bir protokol geliştirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca Kovid-19 risk haritasında rengi değişen illeri paylaştı
Kovid-19’un yeni varyantı 'Mu' ABD’nin 49 eyaletine sıçradı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 23 bin 638 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

NASA'nın keşif aracı Mars’tan ilk kaya örneğini aldı

NASA'nın keşif aracı Mars’tan ilk kaya örneğini aldı

NASA Mars'ın panoramik görüntülerini yayımladı