MMO İstanbul Şubesi ile Hannover Fairs Turkey, yeni fikirlere Makina Hangar'da destek verecek
Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi'nin öncülüğünde, Hannover Fairs Turkey Fuarcılık AŞ'nin de çözüm ortağı olduğu Makina Hangar Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.
İstanbul
Türkiye'de sanayi endüstrisine katkıda bulunması beklenen Makina Hangar'da yenilikçi, katma değerli, sürdürülebilir ve rekabetçi projeler üretilmesi hedefleniyor.
Kartal'da açılan Makina Hangar'ın proje çözüm ortağı olan Hannover Fairs Turkey, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’nde faaliyet gösterecek startuplara ve inovatif projelere ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtım ve pazarlama fırsatı sunacak.
Hannover Fairs Turkey'in desteklediği Makina Hangar girişimi, sektörel firmaları, sivil toplum kuruluşlarını, üniversiteleri ve mühendisleri aynı çatı altında toplayarak Türkiye'deki sanayi sektörünü daha ileriye taşıyacak ve yeni fikirlerin geliştirileceği, fark yaratacak projelerin üretileceği bir platform olacak.
Makina Hangar endüstriye yön verecek girişimlerin merkezi olacak
Sanayi ve mühendislik alanında öncülük ederek, projelerin üretilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulan Makina Hangar'ın açılışında konuşan Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tataroğlu, merkezin makina endüstrisi için önemi hakkında şunları söyledi:
"Bu ülkenin geleceğini hep beraber nasıl güzelleştirebiliriz? Bunu mühendisler yaparsa, nerede ve nasıl yapabilir? Bu soruların yanıtlarını aradık ve Makina Hangar'ı bir umut ve gelecek mekanı olarak dizayn ettik. Amacımız umutsuzluk ve geleceğe yönelik belirsizlik sarmalının aşılmasında mühendislerin katkısına dikkat çekmekti."
Tataroğlu, "Ülkemizde mühendislerimizin nüfusumuza oranı binde 8. Henüz 3'üncü ve 4'üncü kuşak mühendislerimiz için yeterli üniversite, laboratuvar ve ekipman bulunmuyor. Bu nedenle Makina Hangar gibi mühendislik ve teknoloji merkezlerinin önemi çok büyük. Ülke olarak ancak mühendislik ve tasarımın buluştuğu bu tür merkezler sayesinde makine imalatında katma değerli ürünler üretebilir hale gelebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
AA muhabirinin sorularını cevaplayan İbrahim Tataroğlu, Makina Hangar'ın kendileri için Kartal Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odası işbirliğiyle hayata geçirilen bilim, mühendislik ve teknoloji merkezinin kısa adlandırılması olduğunu belirtti.
Tataroğlu, öncelikle mühendislik ve bilimin, bilimsel eğitimden uzaklaştırılan çocuklarla buluşturulması ve bu merak sürecinin başlangıcı olarak da "maker" (yapma) hareketinin bir parçası haline getirilmesinin önemli başlangıç hedeflerinden bir tanesi olduğunu kaydetti.
Çocukların bilimle buluşturulmasının önemini atfeden Tataroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bunu bir başlangıç noktası olarak düşündüğümde lise, üniversite öğrencileri, onların mühendislik ve bu alandaki teknoloji ve girişimciliğe yönlendirilmesi de ikincil hedef. Üçüncü ve önemli bir hedef ise mühendislik mensuplarının mesleki niteliklerini artıracağı uygulamalı eğitim merkezi. Bu 4 farklı uygulamalı eğitim merkezinde, 4 ve altındaki 40 farklı dikey uzmanlığı edinebilecekleri bir yetkinlik merkezi. Son olarak da bu yetkinliğin ortaya çıktığı sanayi, üniversite ve mühendislerin bir araya geldiği, çözümlerin tartışıldığı, sanayi için yeni endüstriyel çözümlerin hayata geçirildiği bir girişim ekosisteminin adı. 4 farklı segmentte, 4 farklı hedefi olan, her bir hedefi de yine sonucunda çıktı üretmek üzerine kurulu bir mühendislik projesi diyebiliriz."
"Makina Hangar, sürekli gelişimi hedef alıyor"
Tataroğlu, dünyanın ciddi anlamda dönüşümden geçtiği bir döneme şahit olduğunu aktardı.
Tataroğlu, "Bu 2014'te, belki hatırlarsanız, adı Endüstri 4.0 olarak lanse edilen büyük dönüşüm dalgasının bugünlerde 5G'nin de hayatımıza girmesiyle yepyeni olanaklar, yepyeni ürünler, yepyeni çözümler ortaya koyduğu bir döneminde tırmanarak geliştiği ve büyüdüğü bir ekosistemin içindeyiz." diye konuştu.
Makina Hangar'da bütün bu teknolojilerin deneyimlendiği, laboratuvar ortamında geliştirildiği bir ortam sunduklarını ifade eden Tataroğlu, mühendislik öğrencileri, mühendisler, yetişkin mühendisler gibi sektör profesyonellerinin dahil olduğu ve bu bütün bu gelişim sürecinin bir parçası olduğu bir hayat tarif ettiklerini vurguladı.
Tataroğlu, "O yüzden 'geleceğin mühendis adımları burada atılacak' dediğimizde ilk uygulamalı 5G kamusal alanda uygulanan 5G atölyesinin burada olduğu, yine endüstriyel otomasyon ve yazılım sektörünün ortak çözümler ürettiği ve bunların demo ve ürün olarak kullanıldığı bir ekosistem olarak da tarif edebiliriz. Burada özellikle dünyadaki bütün teknoloji tedarikçilerinin de bir araya geldiği bu tür etkinlikler yapıp, sanayi girişimcileri hedef olan mühendislerle de buluşturuyoruz." şeklinde konuştu.
"Amacımız, endüstriye ve sektöre katkı sağlamak."
Açılışta konuşan Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Annika Klar, "Hannover Fairs Turkey olarak Türkiye'de sanayi sektörünü daha ileriye taşıyacak, sektörel firmaları, sivil toplum kuruluşlarını, üniversiteleri ve elbette farklı disiplinlerden mühendisleri tek bir çatı altında toplayacak yeni nesil bir girişim olan Makina Hangar'ın çözüm ortağı olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz." dedi.
Makina Hangar'da yenilikçi, katma değerli, sürdürülebilir ve rekabetçi projeler üretileceğini belirten Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Klar, şirket olarak girişime sunacakları destekler hakkında açıklamalarda bulundu.
"Makina Hangar, dinamik bir teknoloji üssü olacak"
Makina Hangar'da yıl boyu özel etkinlikler düzenleyerek endüstriyi bir araya getireceklerini vurgulayan Klar, "Bu etkinlikler ile amacımız, endüstriye ve sektöre katkı sağlamak, sektördeki yeniliklere ışık tutmak olacak. Makina Hangar'da ekosisteme katkı sağlayan lider markalar ile farklı sektörlere yönelik konferanslar, sempozyumlar, workshoplar ve lansmanlara ev sahipliği yapmayı planlıyoruz" dedi.
Makina Hangar’da farklı konularda laboratuvarların inşa edilmesine imkan sağlayacaklarını da ifade eden Klar, çok amaçlı atölye odalarını sanayinin kullanımına sunacaklarını ve laboratuvarlarda farklı konularda araştırmaların yapılmasını sağlayacaklarını vurguladı.
Klar, "5G, Endüstri 4.0, VR/AR ve yapay zeka bunlardan sadece birkaçı olacak. Makina Hangar'da oluşacak yeni fikirleri ve yeni konuları lider markalarımız ile inşa edeceğiz. Gelecekte bu ekosistemden birçok başarı hikâyesinin çıkacağına inanıyoruz. Biz de bu önemli projenin bir paydaşı olarak burada gelişecek yeni fikirleri endüstri ile buluşturarak hayata geçmesine olanak sağlamış olacağımız için mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.
AA muhabirine değerlendirmede bulunan Annika Klar, Makina Hangar'ın ana amacının endüstriyi bir araya getirmek, etkileşim kurmak ve projeleri daha da geliştirmek için bir alan sağlamak olduğunu belirtti.
"Kaynaklarımıza dikkat etmemiz gerekiyor."
Geleceği sürdürebilmek için yeni çözümlere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Klar, yenilik konusunun her zaman sürdürülebilirlikle bağlantılı olduğunu belirtti.
Makina Hangar'ın sürdürülebilirlik konusunda rol alacağına da değinen Klar, "Geleceğimizi sürdürebilmek için yeni çözümlere ihtiyacımız var çünkü dünyadaki kaynaklar sınırlı ve bu noktada Makina Hangar, endüstrinin ve sürdürülebilirliğin geleceği için çok önemli olacaktır." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.