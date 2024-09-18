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Teknoloji

Microsoft, BlackRock, Global Infrastructure Partners ve MGX'den yapay zeka ortaklığı

Microsoft, BlackRock, Global Infrastructure Partners ve MGX, veri merkezlerine ve destekleyici enerji altyapısına yatırım yapmak için yeni bir yapay zeka ortaklığı başlattı.

Dilara Zengin Okay  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
Microsoft, BlackRock, Global Infrastructure Partners ve MGX'den yapay zeka ortaklığı

Washington

Microsoft'tan yapılan açıklamada, daha güçlü yapay zeka kabiliyetlerini geliştirme çabasının önemli altyapı yatırımlarını gerektireceği belirtildi.

Açıklamada, BlackRock, Global Infrastructure Partners, Microsoft ve MGX'in artan bilişim gücü talebini karşılamak için yeni ve genişletilmiş veri merkezlerine yatırım yapmak ve bu tesisler için yeni enerji kaynakları oluşturmak amacıyla Küresel Yapay Zeka Altyapı Yatırım Ortaklığı'nı başlattığı bildirildi.

Söz konusu ortaklığın başlangıçta 30 milyar dolarlık özel sermaye çekmeyi hedeflediği kaydedilen açıklamada, bunun 100 milyar dolara kadar yatırıma dönüştürülmesinin amaçlandığı aktarıldı.

Açıklamada, altyapı yatırımlarının ağırlıklı olarak ABD'de yapılacağı, böylece yapay zeka inovasyonu ile ekonomik büyümenin destekleneceği, bazılarının ise ABD'nin ortak ülkelerine yapılacağı kaydedildi.

Nvidia'nın da söz konusu ortaklığı destekleyeceği belirtilen açıklamada, şirketin yapay zeka veri merkezleri ve fabrikalarındaki uzmanlığını sunacağı bilgisi paylaşıldı.

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