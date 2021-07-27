Euro
10.11
Dolar
8.58
BIST 100
1,345.60
Altın
1,797.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep’te gemi yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
logo
Teknoloji

Jüpiter'in en büyük uydusu Ganymede'de su buharı bulundu

Jüpiter'in en büyük uydusu Ganymede'nin atmosferinde ilk kez su buharı bulunduğu bildirildi.

Nuri Aydın   | 27.07.2021
Jüpiter'in en büyük uydusu Ganymede'de su buharı bulundu

Ankara

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'yla yapılan gözlemlerin sonuçlarını "Nature Astronomy" dergisinde paylaştı.

Bilim insanlarının 1998, 2010 ve 2018'de yapılan gözlemlerinin karşılaştırılması sonucunda, Ganymede'nin atmosferinde su buharı izlerine rastlandığı kaydedildi.

Su buharının, Ganymede'nin öğle saatlerinde ekvator yakınlarındaki pozisyonlarında buz yüzeyinin katı halden gaz hale geçmesi sırasında gerçekleştiği ifade edildi.

Güneşten milyonlarca kilometre uzaklıkta konumlanan uydudaki okyanusların yaklaşık eksi 148 derecelik hava koşulları nedeniyle donmuş vaziyette olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan, 2018 verilerinde Ganymede'de oksijen atomuna rastlanmadığına da işaret edildi.

Jüpiter'in yörüngesinde toplam 79 uydusu bulunuyor. En büyükleri Ganymede, Güneş Sistemi'ndeki 9'uncu en büyük cisim.

Merkür'den büyük olan Ganymede, Güneş Sistemi'nde kendi manyetik alanı bulunan tek uydu.

NASA'nın 2011'de uzaya fırlattığı Juno uydusu, Temmuz 2016'da Jüpiter'e varmasından bu yana gezegenin yörüngesinde keşif faaliyetini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan, 10 Ağustos'ta başlayacak Umre ziyaretleri için Kovid-19 aşısı olma şartı getirdi
Avrupa Birliği Kovid-19’a karşı aşılamada hedefine ulaştığını duyurdu
Güneydoğu'da melelerden 'aşı olun' çağrısı
BM: Çatışmaların yaşandığı az gelişmiş ülkeler Kovid-19 salgınından bu yıl daha kötü etkilendi
Sağlık Bakanı Koca: İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407'ye indi

Benzer haberler

Jüpiter'in en büyük uydusu Ganymede'de su buharı bulundu

Jüpiter'in en büyük uydusu Ganymede'de su buharı bulundu