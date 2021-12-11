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Teknoloji

Jandarmanın 'su altı telsizi' akvaryumda tanıtıldı

Doğal afetlerde yaşanan iletişim kesintisi sırasında kesintisiz telefon görüşmesine de imkanı sağlayan ASELSAN'ın jandarma için ürettiği su altı telsizinin "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nde tanıtımı yapıldı.

Ömer Olcay   | 11.12.2021
Jandarmanın 'su altı telsizi' akvaryumda tanıtıldı Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığı, su altı telsizini akvaryumda tanıttı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"ndeki standında tanıtılan su altı telsizi ile silah simülatörü, teknoloji meraklılarından tam not aldı.

ASELSAN'ın jandarma için ürettiği su altı telsizi, asayiş uygulamalarında kimlik sorgulaması yaparken diğer yandan doğal afetlerde yaşanan iletişim kesintisi sırasında mobil ile ev telefonlarıyla kesintisiz görüşme imkanı sağlıyor.

Jandarmanın atıcılık eğitimlerinde kullanılan silah simülatörü, mühimmat kullanımı ve zamandan tasarruf ederek atıcılara, silah tutuş şekli, tetiğe basılması ve doğru kabza kavrama gibi konularda bilgilendirmede bulunuyor.

AA muhabirine, su altı telsize ilişkin bilgi veren Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Arsoy, telsizin kullanımının kolay olduğunu, bas-konuş yöntemiyle çalıştığını belirtti.

Telsizin analog olduğunu ifade eden Arsoy, "Suya dayanaklı bir telsizdir. Suyun altında bir metreye kadar iletişim sağlayabilmektedir. Şu anda bastım iletişim gitti ve orada ışık yandı. Ayrıca analog olduğu için bununla da kimlik sorgulaması yapabiliriz. Genelde komandolar ve asayiş sorgulaması yapan jandarma personelleri kullanıyor. 2023 yılında üretimleri biter. ASELSAN ile jandarmanın Ar-Ge çalışması sonrası üretildi." diye konuştu.

Atıcılık hataları düzeltiliyor

Silah simülatörünün çalışma yöntemi hakkında bilgi veren Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Onur Erdağ ise cihazı özel operasyon timlerinin eğitimi sırasında aktif olarak kullandığını aktardı.

Erdağ, simülatör ile gereksiz mühimmat kullanımının önüne geçildiğini belirterek, "Cihaz, atıcının gerçek mühimmat ile atış yapmadan önce temel atıcılık kurallarına uyup uymadığı konusunda bize veriler sunmaktadır. Atıcının yapmış olduğu hataları, hızlı tetik çekme, yanlış kabza kavrama, atış pozisyonundaki hataları bize bildirmektedir. Bunun neticesinde atıcının gerçek atış sahasındaki atıcılık esaslarını düzeltmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.


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