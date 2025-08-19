James Webb Uzay Teleskobu Uranüs'ün etrafında yeni uydu görüntüledi
ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait James Webb Uzay Teleskobu, Uranüs'ün etrafında dönen yeni küçük bir uydu tespit etti.
NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, James Webb Teleskobunun şubat ayında Uranüs etrafında yaptığı gözlemlerde yeni bir uydu görüntülediği belirtildi.
Söz konusu uydunun 10 kilometre genişliğinde olduğu, boyutunun küçüklüğü ve ışığının az olması nedeniyle bugüne kadar görüntülenememiş olabileceğine işaret edildi.
Uranüs'ün bugüne kadar adını William Shakespeare ve Alexander Pope'un karakterlerinden alan 28 uydusu olduğu biliniyordu.
Tespit edilen yeni uydunun ise henüz bir ismi bulunmuyor.