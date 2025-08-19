Dolar
40.89
Euro
47.67
Altın
3,318.94
ETH/USDT
4,146.40
BTC/USDT
113,204.00
BIST 100
10,962.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

James Webb Uzay Teleskobu Uranüs'ün etrafında yeni uydu görüntüledi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait James Webb Uzay Teleskobu, Uranüs'ün etrafında dönen yeni küçük bir uydu tespit etti.

Dildar Baykan Atalay  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
James Webb Uzay Teleskobu Uranüs'ün etrafında yeni uydu görüntüledi

Ankara

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, James Webb Teleskobunun şubat ayında Uranüs etrafında yaptığı gözlemlerde yeni bir uydu görüntülediği belirtildi.

Söz konusu uydunun 10 kilometre genişliğinde olduğu, boyutunun küçüklüğü ve ışığının az olması nedeniyle bugüne kadar görüntülenememiş olabileceğine işaret edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uranüs'ün bugüne kadar adını William Shakespeare ve Alexander Pope'un karakterlerinden alan 28 uydusu olduğu biliniyordu.

Tespit edilen yeni uydunun ise henüz bir ismi bulunmuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü
İletişim Başkanlığından Türkiye'nin Gazze'ye insani yardımlarına ilişkin paylaşım
DMM, "Samsun ve Zonguldak'ta ormanların talan edildiği" iddiasını yalanladı
Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü

Benzer haberler

James Webb Uzay Teleskobu Uranüs'ün etrafında yeni uydu görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu Uranüs'ün etrafında yeni uydu görüntüledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet