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Bilim Teknoloji

Hubble Uzay Teleskobu 30. yılını kozmosun yeni bir görüntüsüyle kutladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının Hubble Uzay Teleskobu, uzaya gönderilişinin 30. yılını kozmosun yeni bir görüntüsüyle kutladı.

Nuri Aydın   | 24.04.2020
Hubble Uzay Teleskobu 30. yılını kozmosun yeni bir görüntüsüyle kutladı nasa.gov

Ankara

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, uzaya gönderilişinin 30. yılını kozmosun yeni bir görüntüsüyle kutladı.

Hubble Uzay Teleskobu'nun internet sitesinde, 30. yıl dolayısıyla Dünya'dan yaklaşık 163 bin ışık yılı uzaklıktaki Samanyolu Gökadası'nın yakınında yıldız oluşturan bir bölgenin görüntüsü paylaşıldı.

Paylaşılan görüntüdeki dev kırmızı bulutsu şeklin "NGC 2014", daha küçük mavi oluşumun ise "NGC 2020" olarak adlandırıldığı belirtildi.

Gökbilimciler, görüntüyü deniz altı dünyasına benzediği gerekçesiyle "Kozmik Resif" olarak nitelendirdi.

Yeni görüntü, Hubble'nin 30 yıllık serüveni boyunca gözlemlediği en net "yıldız oluşum bölgesi" olarak değerlendiriliyor.

Hubble, uzay gözlemine başladığı 1990'dan bu yana çektiği görüntülerle gök bilimine önemli katkılarda bulunurken, teleskop vasıtasıyla elde edilen veriler kullanılarak geçen yıl yaklaşık 1000 makale yayımladı.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

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Hubble Uzay Teleskobu 30. yılını kozmosun yeni bir görüntüsüyle kutladı