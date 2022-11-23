Huawei, dünyanın uzak bölgelerine bağlantı altyapısı vaat ediyor
Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (UTB) dijital ittifakı "Partner2Connect"e (Bağlantı İçin Ortaklık) katılarak dünyanın uzak bölgelerine mobil ve internet erişimi sağlama taahhüdünde bulundu.
Pekin
Şirketin, merkezinin bulunduğu Çin'in Şıncın şehrinde düzenlediği 2022 Sürdürülebilirlik Forumu kapsamındaki etkinlikte duyurulan ortaklıkla, 80'den fazla ülkede kırsal ve uzak bölgelerde dijital dünyayla bağlantısı bulunmayan yaklaşık 120 milyon nüfusa 2025 yılına dek erişim altyapısı sağlanması hedefleniyor.
Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Liang Hua, bu yıl "Bağlantılılık, Etki için Yenilik" temasıyla düzenlenen forumun açılışında yaptığı konuşmada, istikrarlı bir ağ bağlantısına erişimin, dijital çağda temel gereksinim ve hak olduğunu vurgulayarak, dünyanın birçok bölgesinde henüz bu imkana erişemeyenler için, güvenilir bir bağlantının, yaşamlarını dönüştürecek bir ilk adım olacağına dikkati çekti.
Dijital dünyada, bağlantılılığın, kolay iletişimin ötesinde anlam ve işlev kazandığını belirten Liang, "Bulut bilişim ve yapay zeka gibi dijital teknolojilerle birlikte, bağlantılılık, herkesi dijital dünyada bir araya getiriyor, insanlara daha fazla bilgi ve beceriye, daha iyi hizmetlere ve daha geniş iş fırsatlarına erişim sağlıyor ve tüm bunlar sosyo-ekonomik kalkınmayı daha ileri taşıyor. " dedi.
Yüksek maliyetlere karşı yenilikçi çözümler
Huawei'in Kablosuz Çözümler Bölümü Başkanı Cao Ming de şirketin bilgi ve iletişim teknolojileri bakımından en bütüncül teknik kapasiteye sahip olduğunu, özellikle uzak bölgelere altyapı kurulmasında karşılaşılan yüksek maliyetler, ulaştırma engelleri, enerji kaynağına erişim ve bakım hizmetlerinde zorlukları aşabilecek teknolojik çözümleri entegre şekilde sunabileceğini dile getirdi.
RuralStar (Kır Yıldızı) ve RuralLink (Kır Bağlantısı) adını verdikleri sistemlerin uzak bölgelere kaliteli erişim sağlamak için entegre çözümler sağladığına işaret eden Cao, "Bu çözümler sayesinde kırsal bölgelerde daha fazla insan, topluluk, hastaneler, okullar, belediyeler, küçük ve orta ölçekli işletmeler büyük şehirdekilerle aynı geniş bant erişim deneyimine kavuştu." ifadelerini kullandı.
Cao, "Rural Star" sisteminin hafif malzemelerle üretilen ve güneş enerjisiyle çalışan antenlerle ses, yazılı mesaj ve geniş bant internet erişimi sağladığını, yenilikçi teknolojiler sayesinde kurulum ve enerji maliyetlerini azalttığını, bu sayede 70'ten fazla ülkede uzak bölgelerde yaşayan 60 milyondan fazla insana erişim sağlandığını aktardı.
Optik geniş bant ağlarının kurulmasının da evrensel erişim yolunda önemli bir adım olduğunu vurgulayan Cao, Huawei'in, "AirPON" çözümüyle fiber optik altyapı kurmanın maliyetli olduğu, nüfus yoğunluğu az olan uzak bölgelerde, hanelere kolay aktarım olanağı sağladığını dile getirdi.
Cao, Huawei'in bugüne dek yalnızca Afrika kıtasında 250 bin kilometre fiber optik kablo döşediğini, 30 milyon haneye yüksek hızda internet ulaştırdığını kaydetti.
Türkiye'de 2 bin 738 köye internet sağlandı
Huawei Türkiye Genel Müdürü Jason Li ise bugünün dijital dünyasından kimsenin mahrum kalmaması gerektiğini belirterek, Evrensel Erişim Projesi kapsamında, Türkiye'de 2013'ten bu yana kamu kurumlarının ve operatörlerin ortaklığında kırsal bölgelerde erişim altyapısı oluşturulması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Proje kapsamında bugüne dek 2 bin 738 köye erişim altyapısı sağlandığını kaydeden Li, bu yıl "3. Faz" çalışmaların yürütüldüğü projeye desteğin sürdüğünü ifade etti.
Huawei, bilgi ve iletişim altyapısı çalışmalarıyla 2025'e kadar dünya çapında 500 milyon insanın dijital finans, 500 bin kişinin ise çevrim içi özel eğitim hizmetlerinden yararlanabilmesine imkan sağlamayı amaçlıyor.
UTB'nin Huawei ile Partner2Connect projesindeki ilk partneri Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya olacak. Ülkede gelecek 5 yılda bilgi ve iletişim teknolojileri alanında 10 bin profesyonele eğitim sağlanması hedefleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.