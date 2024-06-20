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Teknoloji

Guterres: Siber uzay, çatışmalarda giderek artan düzeyde silah olarak kullanılıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, siber uzayın faydalarının yanı sıra bazı riskleri de beraberinde getirdiğine işaret ederek, "Siber uzay, çatışmalarda giderek artan bir düzeyde silah olarak kullanılıyor." uyarısını yaptı.

Şerife Çetin  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
Guterres: Siber uzay, çatışmalarda giderek artan düzeyde silah olarak kullanılıyor

New York

BM Güvenlik Konseyinde dönem başkanı Güney Kore'nin Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul'un başkanlığında siber savunma konusunda üst düzey katılımlı oturum düzenlendi.

Burada konuşma yapan Guterres, dijital alanda kaydedilen ilerlemelerin ekonomiler ve toplumları kökten değiştirdiğini belirtti.

Guterres, anında bağlantı kurabilmenin getirdiği çok büyük faydaların yanı sıra siber uzay alanının insanlar, kurumlar ve ülkeleri kırılganlaştırabildiğini söyledi.

"Siber uzay kapıları ardına kaçtı"

Dijital teknolojilerin silahlanması nedeniyle ortaya çıkan risklerin her yıl arttığına dikkati çeken Guterres, "Siber uzay kapıları ardına kadar açtı ve isteyen herkes bu kapılardan girebiliyor. Siber alanda devletler, devlet dışı aktörler ve suçluların kötü niyetli faaliyetleri artıyor." diye konuştu.

Guterres, "Siber uzay, çatışmalarda giderek artan düzeyde silah olarak kullanılıyor." uyarısında bulundu.

Artan risklerin finansal maliyetlerinin yanı sıra doğrudan barış, güvenlik ve istikrarı etkilediğini kaydeden Guterres, kötü niyetli faaliyetlerin kamu kurumları ve seçim süreçlerini etkilediğini, gerginliği tetikleyerek şiddet ve çatışmanın tohumlarını ektiğini dile getirdi.

Dijital teknoloji alanındaki ilerlemenin "iyiye" odaklanması gerektiğini vurgulayan Guterres, "Hukukun Üstünlüğüne ilişkin Yeni Vizyon'da belirttiğim üzere, fiziksel dünyada olduğu gibi dijital alanda da hukukun üstünlüğü sağlanmalı." ifadesini kullandı.

Guterres, fiziksel dünyada barış ve güvenliği inşa etmek için dijital dünyada barış ve güvenliğe yeni yaklaşımlar getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Eylül ayında düzenlenecek "Geleceğin Zirvesi"nin bu bağlamda bir fırsat teşkil edeceğini belirten Guterres, küresel sınamalara karşı işbirliğinin artırılması ve çok taraflı dünya sisteminin tekrar canlandırılmasının hedeflendiğini söyledi.



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