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Teknoloji

Gen düzenleme teknolojisi ile yaşlı farelerin beyinlerinde kök hücre üretimi artırılabiliyor

Bilim insanları, Nobel ödüllü CRISPR/Cas9 genom düzenleme teknolojisiyle farelerin beyinlerindeki kök hücre üretimini artırdı.

Irmak Akcan  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Gen düzenleme teknolojisi ile yaşlı farelerin beyinlerinde kök hücre üretimi artırılabiliyor

Ankara

ABD'nin çeşitli üniversitelerinden bir araya gelen araştırmacılar, yaşın ilerlemesiyle kök hücrelerin yeni hücreler üretmesini yavaşlatan genler üzerinde düzenlemeler yapılmasının, yaşlı farelerde kök hücre üretiminin artmasını sağladığını saptadı.

CRISPR/Cas9 genom düzenleme teknolojisi ile farelerin yaklaşık 23 bin geni üzerinde değişiklikler yapan araştırmacılar, farelerin metabolizmalarını etkileyen 300 farklı genin kök hücre yaşlanmasında rolü olduğunu gözlemledi.

Araştırmacılar, özellikle genç ve yaşlı farelerin beyinlerindeki subventriküler bölgesindeki hücrelerde bulunan genlerin söz konusu kök hücre üretiminde önemi olduğunu bulmasının ardından, bu genlerdeki düzenlemelerin yaşlı farelerin nöronlarındaki kök hücre üretim oranını artırdığını ortaya koydu.

Bu genlerin en önemlilerinden biri olan "Slc2a4" adlı genin üzerinde yapılan düzenlemenin ise hücrelerin glukoz tüketim miktarını azalttığını saptayan araştırmacılar, bu düzenlemenin hücrelerin çoğalma yetisini artırdığını saptadı.

Araştırma "Nature" dergisinde yayımlandı.

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